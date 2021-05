Red Bull n'a pas utilisé Pérez pour gêner Hamilton

Lors du Grand Prix du Portugal, Red Bull Racing a pris la décision d'allonger considérablement le premier relais de Sergio Pérez en pneus mediums. Ce choix a même permis au pilote mexicain d'occuper la tête de la course pendant 13 tours, tandis que ses concurrents directs étaient déjà passés par les stands, mais l'écurie autrichienne assure que l'objectif de la manœuvre n'était en aucun cas de gêner la progression de Lewis Hamilton pour permettre à Max Verstappen de recoller au Britannique.

Ce dernier a d'ailleurs doublé Pérez relativement facilement, à l'aide du DRS et à la faveur de ses pneus en meilleur état, lorsqu'il s'est agi de récupérer le commandement de l'épreuve. Le fait que le pilote Red Bull soit appelé au stand dès le tour suivant le dépassement de Hamilton a pu éveiller quelques doutes, mais l'écurie de Milton Keynes s'en défend et explique pourquoi Pérez a été maintenu en piste 51 tours durant avec la gomme medium, exercice dans lequel il est réputé pour exceller.

"C'était davantage axé sur la volonté de chausser les pneus tendres pour aller chercher le point du meilleur tour en course", explique Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. "C'est pour cela que nous sommes allés si loin. Le pneu tendre n'avait pas un gros avantage, et si l'on abuse de lui sur un tour, c'est encore plus marginal. Sergio était à une solide quatrième place, sans opportunité de rattraper les voitures devant et à l'abri de celles derrière lui, alors nous nous sommes dit qu'il fallait aller jusqu'au point où il serait raisonnable d'aller au bout et de tenter le meilleur tour en course."

"Il a été le premier à le signer, puis Valtteri [Bottas] a réussi à se faufiler dans une fenêtre d'arrêt au stand pour le tenter à son tour. Nous nous sommes dit que nous allions répliquer avec Max [Verstappen], et les gars ont fait cet arrêt en 1"9, mais pour des limites de piste qui n'ont provoqué de pénalité pour personne d'autre que Max, il ne l'a pas eu."

Pérez de plus en plus à l'aise

Quatrième sous le drapeau à damier, Pérez a signé son meilleur résultat en trois Grands Prix chez Red Bull, concluant un week-end abouti puisqu'il a également signé la quatrième place en qualifications. Le Mexicain va dans le bon sens concernant son adaptation au volant de la RB16B, ce que confirme son patron malgré des conditions pas toujours évidentes à Portimão.

"Il y arrive", se félicite Horner. "Ici c'était vraiment difficile en raison du vent, mais on peut voir que les courses se mettent en place pour lui une fois qu'il a le champ libre. Il ne faut pas oublier qu'il a réussi à dépasser Norris, qui l'avait doublé en sortant complètement de la piste." [Une version contredite à la fois par Pérez et par la direction de course, ndlr]

"Une fois qu'il avait le champ libre, il faisait les mêmes temps au tour que les leaders et a signé le meilleur tour en course à un moment donné, donc je pense que tout se met vraiment en place pour lui. Je suis content des progrès qu'il fait et avec plus de temps et d'expérience, tout va se mettre bout à bout."