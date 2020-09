Red Bull perçoit une forme de "suffisance" chez Mercedes

Christian Horner constate une tendance chez les Champions du monde après la double pénalité reçue par Lewis Hamilton à Sotchi, en raison de deux essais de départ réalisés dans une zone non prévue à cet effet avant la course. Le directeur de Red Bull Racing fait le lien avec une autre erreur commise par Mercedes il y a quelques semaines, quand un arrêt au stand a été effectué à Monza alors que la pitlane était fermée. Là aussi, une lourde pénalité avait privé Hamilton de lutter pour la victoire finale.

En Russie, les mésaventures du pilote britannique ont profité à son coéquipier Valtteri Bottas, qui a renoué avec les lauriers, mais aussi à Max Verstappen, qui a ainsi pu s'intercaler sur le podium entre les deux Mercedes. L'écurie allemande conserve une très forte capacité d'exécution et ces erreurs demeurent rares, mais leur existence ces derniers temps prouve qu'il y a des failles à exploiter pour la concurrence.

"C'est pourquoi nous aimerions désespérément avoir une voiture pour les défier, car je pense que sur le plan opérationnel, nous avons une équipe forte", fait remarquer Horner. "Nous l'avons de nouveau démontré avec l'arrêt au stand le plus rapide [1"86 pour Verstappen, 1"89 pour Albon], et si nous n'avons pas battu le record, nous en étions très, très proches."

"Nous ne pouvons nous concentrer que sur nous-mêmes. Ils [Mercedes] ont naturellement rencontré des problèmes, et quand on est constamment aux avant-postes, c'est parfois plus facile d'être l'équipe qui a l'étiquette de challenger. Parfois, quand vous connaissez une telle période de domination, la suffisance peut s'installer."

Cette analyse qui ouvre l'appétit de Red Bull en vue de la saison prochaine se teinte cependant de réalisme. Christian Horner ne croit pas à un bouleversement total de la hiérarchie en 2021, année pour laquelle les châssis actuels seront en grande partie gelés.

"Je crois que 2022 constitue la grosse opportunité", prévient-il. "En 2021, compte tenu du fait que l'ADN de ces monoplaces sera conservé, il y aura beaucoup de pièces qui resteront les mêmes. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas débloquer davantage de potentiel sur notre voiture ni la développer efficacement. Je pense que nous pouvons réduire cet écart."