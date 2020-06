Red Bull n'a pas peur du plafonnement budgétaire

Longtemps serpent de mer, le plafonnement des budgets entrera en vigueur en Formule 1 en 2021. Crise du coronavirus oblige, il a même fait l'objet de débats animés jusqu'à être abaissé davantage que prévu. Ainsi, dès l'an prochain, chaque écurie devra respecter une limite de 145 millions de dollars par an. Bien que celle-ci n'inclut pas la totalité des dépenses, elle forcera les plus grosses écuries à diminuer leurs ressources et à désengager du personnel qui opérait jusqu'à présent en F1. C'est la probablement l'aspect le plus douloureux du processus, qui a néanmoins fait l'unanimité sur son principe. Parmi les trois top teams, Red Bull Racing assume son soutien à une telle mesure et ne la perçoit pas comme un élément qu'il faudrait redouter.

"Je pense qu'il faut regarder ce qui est bon pour les affaires, et parfois l'intérêt personnel l'emporte sur les intérêts de la F1", explique son directeur Christian Horner à Motorsport.com. "J'ai adopté une vision d'ensemble sur ce sujet, et je crois qu'au bout du compte, les meilleurs seront toujours au sommet. Peu importe quelles sont les règles, c'est à nous de nous adapter pour faire en sorte d'être aussi compétitifs que possible. Nous avons réussi à le faire durant des années et nous devrons le faire avec cet ensemble de règles sportives et financières."

Inévitablement, l'écurie de Milton Keynes devra réduire ses effectifs. Néanmoins, appartenant à un groupe qui exerce des activités bien au-delà de la discipline, les licenciements devrait être limités en déployant du personnel vers d'autres projets portés par Red Bull Advanced Technologies. "Inévitablement, cela affectera la constitution de l'équipe, mais nous avons d'autres activités", confirme Christian Horner. "Nous avons aussi d'autres projets avec des synergies, nous avons Advanced Technologies qui voit ses activités croître. Nos employés sont notre meilleur atout et nous chercherons à préserver autant d'emplois que possible."

"Cela protège les dépenses des équipes", insiste le Britannique au sujet du futur plafonnement budgétaire. "Nous avons encore la partie qui concerne les revenus à régler, mais je crois que les coûts sont significativement réduits et qu'ils sont sous contrôle. Les projets pour les cinq prochaines années placent la F1 dans une position plus attractive pour des investissements extérieurs et pour des sponsors. Cela contribuera, je l'espère, à protéger certaines des plus petites équipes, et il faut espérer que cette nouvelle réglementation favorisera également une compétition plus serrée. C'est l'intention et l'objectif."

Propos recueillis par Jonathan Noble