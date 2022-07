Red Bull : Les planchers 2023 aident "une certaine équipe"

Face à des pilotes inquiets pour leur santé à cause du marsouinage, la FIA a réagi. D'abord en mettant en place une limite d'oscillation verticale et en contrôlant davantage la flexibilité du plancher, ce à partir du Grand Prix de Belgique, mais aussi en élevant de 25 mm les bords du plancher et en réhaussant la gorge du diffuseur sur les modèles 2023.

Au moins la moitié des écuries sont vent debout contre ces mesures, et Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, sous-entend que ces dernières vont avantager Mercedes. Il est de notoriété publique que les Flèches d'Argent sont les plus touchées par le marsouinage.

"Je pense que le problème est ce qu'ils envisagent comme remède pour l'an prochain", déclare Horner sur Sky Sports F1. "La directive [pour Spa], là n'est pas la question pour nous. Je pense qu'il y a énormément de lobbying visant à modifier la réglementation significativement pour l'an prochain, afin qu'une certaine équipe puisse faire rouler sa voiture plus bas et bénéficier de ce concept."

"Il est très tard dans l'année pour faire ça. Je pense que le président [Mohammed Ben Sulayem, ndlr] fait ce qu'il faut, il collecte toutes les informations. Espérons qu'une solution raisonnable puisse être trouvée, car il est trop tard pour des changements de réglementation fondamentaux – et ça, c'en serait un."

Christian Horner, directeur de Red Bull Racing

Ainsi, Horner a une solution simple pour Mercedes : "Faites rouler la voiture plus haut, c'est facile ! Nous n'avons pas eu un seul problème de l'année. Il n'y a qu'une écurie qui a eu un gros problème. Nous avons dans ce sport des ingénieurs parmi les plus talentueux au monde, et je peux quasiment vous garantir que si nous revenons l'an prochain, il n'y aura probablement aucune voiture qui ait des problèmes."

"Lors des dernières courses, ça avait l'air d'aller. Ici [au Castellet], ça a l'air d'aller. Alors je pense que ce que nous voulons éviter, c'est une réaction hâtive et excessive qui pourrait avoir des impacts fondamentaux sur les voitures de l'an prochain."

Un compromis pourrait être trouvé avec une élévation du plancher de seulement 10 mm, mais chez McLaren, on estime que la fédération ne doit pas lâcher prise.

"Nous sommes satisfaits des décisions et de la direction de la FIA à ce sujet", affirme le directeur d'équipe Andreas Seidl, interrogé par Motorsport.com. "En fin de compte, quand tout cela a commencé concernant la directive technique, la FIA s'est montrée claire sur le fait que celle-ci était une question de sécurité. C'est pourquoi je trouve très important de mener cela à bien et de ne céder dans aucun sens. Bref, nous en sommes très contents."

Propos recueillis par Jonathan Noble