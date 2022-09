Red Bull justifie les planchers différents pour Verstappen et Pérez

Depuis le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, les pilotes Red Bull n'ont pas des monoplaces identiques. Leurs bolides diffèrent au niveau du plancher : Max Verstappen utilise celui qui lui convenait si bien au début de la saison, tandis que Sergio Pérez a adopté une version plus récente. Cette dernière a été testée par les deux pilotes en Autriche et en France, sans apporter le gain de performance attendu.

Pérez a révélé à Zandvoort qu'il allait conserver ce plancher pendant plusieurs courses supplémentaires, bien que cette version ne soit pas optimale et que le Mexicain soit nettement distancé par son coéquipier ces derniers temps. Pour quelle raison ? Le directeur d'équipe Christian Horner explique que cette décision est liée au plafond budgétaire, compte tenu du coût qu'engendrerait la production d'un nouveau plancher. Horner affirme par ailleurs que ce fond plat n'est pas la cause des difficultés actuelles de Pérez.

"On parle de différences minuscules", affirme le Britannique. "La raison prédominante est la disponibilité de pièces de rechange. La différence est probablement inférieure à un dixième, ou peut-être d'environ un dixième. Mais Checo a connu une course compliquée [à Zandvoort], il s'est malheureusement fait doubler au restart. Avec le recul et une clairvoyance totale, même s'il préférait les mediums, les tendres auraient été de meilleurs pneus pour attaquer à la fin. Il a quand même marqué de bons points."

Les performances de Pérez sont à la baisse, lui qui a marqué 129 points lors des huit premiers Grands Prix de la saison mais seulement 72 lors des sept suivants. Ce n'est pas sans lien avec une RB18 dont la philosophie lui échappe de plus en plus.

"Je pense qu'au début, j'étais plus à l'aise", explique le principal intéressé. "Je sentais à chaque fois que j'entamais un week-end en EL1 que j'étais déjà satisfait de l'équilibre et que les choses venaient naturellement. Au fil de la saison, c'est devenu de plus en plus dur. Chaque week-end, il faut que je me plonge encore davantage dans l'analyse. Bref, je ne suis pas aussi à l'aise qu'avant avec la voiture."