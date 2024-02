Red Bull cherche à poser une option prioritaire sur Albon

Alors que l'intersaison F1 n'en finit plus de multiplier les sujets d'importance, notamment du côté de l'avenir de certaines stars de la discipline, un autre nom revient souvent dans les discussions, après avoir notamment été lié un temps, par la rumeur, à Ferrari et, depuis l'annonce du départ de Lewis Hamilton, à Mercedes. Ce pilote, c'est Alexander Albon.

Le pensionnaire Williams, qui a longtemps gravité au sein du giron Red Bull, apparaît forcément comme un candidat naturel à la succession de Sergio Pérez. Toutefois, alors que certains bruits de couloir a priori infondés évoquent la possibilité que l'équipe double Championne du monde en titre ait déjà offert un contrat pluriannuel ferme à Albon pour 2025, les informations récoltées par Motorsport.com laissent plutôt penser qu'elle cherche à assurer une option prioritaire sur le pilote de 27 ans après son engagement avec Williams.

Si Albon venait à donner son accord, Red Bull aurait alors la possibilité de le faire revenir au sein de l'équipe à partir de 2026 et cela pour un contrat de trois années. Toutefois, cela aurait pour conséquence de limiter grandement la marge de manœuvre du Thaïlandais sur le marché des transferts 2025 qui pourrait beaucoup évoluer avec le baquet laissé libre par Hamilton chez Mercedes.

Interrogé sur le sujet de son avenir en marge de la présentation Williams, Albon avait déclaré : "Je me voilerais la face si je disais qu'il n'y a pas eu de questions et de discussions autour de ce sujet, mais honnêtement, ce n'est pas vraiment mon domaine, c'est plutôt celui de mon management. Je me concentre sur le pilotage."

"Je veux voir les sensations que procure la voiture à Bahreïn et lors des quatre, cinq, six courses suivantes, et me faire une idée de la progression que nous avons, je l'espère, réalisée en tant qu'équipe. Je me concentre entièrement sur Williams et c'est là que je me vois. Le rythme de progression est également très important pour moi, donc le temps nous le dira."

"J'ai l'impression d'être très proche de mon apogée. Il y a toujours des améliorations à faire et il y a encore des domaines à perfectionner, mais de manière générale, avec mon expérience actuelle et là où je me trouve, j'ai le sentiment que je mérite une voiture qui peut monter sur des podiums et se battre pour des victoires. Et c'est pour être totalement honnête avec la façon dont je me vois."

"Plus que tout, je veux que cette équipe soit Williams et c'est là que je mets tout mon travail et tous mes efforts. Il est très clair pour moi, surtout quand on voit le marché des pilotes, qu'il y a un grand intérêt de la part des équipes à vouloir le même pilote pour 2025 et 2026. C'est ce qui semble se passer. Nous verrons ce qu'il en est."

Alex Albon avec la combinaison Red Bull.

La référence aux saisons 2025 et 2026 est intéressante car elle suggère que les écuries ne veulent pas cumuler nouvelle réglementation technique (châssis et moteur) et arrivée dans leurs rangs d'un "nouveau pilote". L'idée étant alors de disposer d'une saison complète avec sa nouvelle recrue pour apprendre le fonctionnement de l'écurie et se familiariser avec son personnel et ses procédures, avant la saison du changement réglementaire.

Quant au directeur actuel d'Albon chez Williams, James Vowles, voici ce qu'il avait répondu à la question de savoir s'il s'opposerait à un départ de son pilote dès 2025 : "Est-ce que je me mettrai en travers de son chemin ? J'ai le responsabilité de Williams sur mes épaules, c'est le plus important pour moi. Ce n'est pas une responsabilité envers un individu, en l'occurrence Alex, c'est une responsabilité envers l'équipe. Si une décision est prise dans ce sens, ce sera parce que j'ai la certitude de prendre des décisions correctes pour les objectifs à long terme de l'équipe, et non à court terme."

Et du côté du pilote, est-ce que l'accord actuel l'empêche d'aller totalement voir ailleurs ? "On verra, le temps nous le dira", avait botté en touche Albon. "Je me concentre sur 2024, et il faut s'assurer de faire des progrès pour 2025, c'est vraiment là que j'en suis. En réalité, je veux être avec l'équipe. Si l'équipe est là où je veux être, ce sera un contrat à long terme. On ira jusqu'au bout, ou rien. C'est l'idée que je m'en fais."

Si Albon venait à rejoindre Red Bull, que ce soit en 2025 ou 2026, il retrouverait Max Verstappen, avec qui il a déjà fait équipe au sein du constructeur autrichien entre la mi-saison 2019 et la fin de saison 2020.

Avec Christian Nimmervoll