Red Bull ne sait pas encore quel aileron utiliser ce week-end

Pour le premier week-end de Grand Prix de la saison, Max Verstappen a piloté une RB16 dotée d'un nouveau museau tandis qu'Alexander Albon s'est contenté de l'ancienne version. Verstappen a certes endommagé son aileron sur un vibreur en essais libres le vendredi, mais heureusement pour lui, un deuxième exemplaire était à sa disposition.

"La différence de spécification influençait plus les caractéristiques que la performance pure", explique le directeur d'équipe Christian Horner. "Les deux pilotes vont converger vers la même spécification la semaine prochaine, mais nous ne savons pas encore si ce sera celle d'Alex ou celle de Max. Il nous faut vraiment étudier les données à ce sujet."

Relégué à une demi-seconde de Mercedes en qualifications, Red Bull a fait meilleure figure en course. Verstappen occupait la deuxième place à trois secondes de Bottas lorsqu'il a été contraint à l'abandon au onzième tour, tandis qu'Albon s'est maintenu à une dizaine de secondes des Mercedes jusqu'à la neutralisation du 51e tour, après laquelle il s'est accroché avec Lewis Hamilton. Les Flèches d'Argent, dans une position plus confortable après le retrait de Verstappen, avaient toutefois momentanément réduit la puissance moteur.

Quoi qu'il en soit, cette performance entraîne l'optimisme de Horner : "Je pense que nous avons la base d'une très, très bonne voiture avec la RB16, et le fait que nous soyons parvenus à les séparer en course avec Max et à occuper une confortable deuxième place est encourageant. Il nous faut essayer de résoudre certains des problèmes d'équilibre que nous avons eus en qualifications, dans l'espoir de revenir plus forts."

Verstappen s'est néanmoins plaint de problèmes d'équilibre sur sa monoplace en qualifications, et lorsqu'il lui est demandé si les résoudre sera suffisant pour menacer Mercedes, Horner répond : "Oui, j'estime que nous avons le potentiel pour nous battre contre Mercedes. Peut-être pas sur un tour sur ce circuit, mais sur l'ensemble de la saison. Et comme on l'a vu, notre rythme de course avait l'air très bon avec Max et effectivement avec Alex. Je pense que nous avons la base d'une bonne voiture. Il faut juste la développer avec efficacité."

