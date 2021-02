La Red Bull RB16B révélée au grand jour

Après McLaren, AlphaTauri et Alfa Romeo, voici la nouvelle Red Bull ! Si les écuries britannique et italo-suisse ont organisé des événements à proprement parler, les équipes au taureau ont fait dans la sobriété, et l'on a découvert la Red Bull RB16B via quelques images et une vidéo publiées sur les réseaux sociaux.

Sans surprise, ce nouveau bolide conserve la livrée traditionnelle de Red Bull, à dominante bleu marine avec des touches de rouge et de jaune ; Honda y prend plus de place là où se trouvait précédemment Aston Martin. En raison du gel des châssis, il s'agit évidemment d'une évolution de la RB16 de 2020, et c'est manifestement une bonne nouvelle pour l'écurie, qui espère éviter les problèmes de jeunesse connus l'an dernier au niveau de l'aérodynamique. Comme depuis deux ans, la monoplace sera propulsée par Honda, pour l'ultime saison du motoriste japonais en Formule 1 avant que Red Bull ne reprenne ses unités de puissance à son compte.

Côté pilotes, Max Verstappen entame déjà sa sixième campagne à Milton Keynes, rejoint par un quatrième coéquipier différent. Exit Alexander Albon, relégué au rang de réserviste à l'issue d'une année 2020 en demi-teinte : Red Bull a fait le choix de recruter l'expérimenté Sergio Pérez, auteur d'une époustouflante saison avec Racing Point. Le Mexicain apporte avec lui les sponsors Telcel et Claro.

C'est dès ce mercredi que la RB16B va faire ses premiers tours de roue, sur le circuit de Silverstone, avec Verstappen et Pérez au volant. Ce shakedown suivra le format d'une journée de tournage promotionnel, limité à 100 km avec des pneus de démonstration fournis par Pirelli, comme le veut la réglementation.

