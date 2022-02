Red Bull présente la livrée de la RB18 de Max Verstappen

Moins de deux mois après le titre mondial de Max Verstappen au terme du controversé Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, Red Bull Racing a présenté ce mercredi sa toute nouvelle F1, la RB18. Cette voiture aura la lourde tâche de succéder à la monoplace qui a permis à l'écurie de retrouver un titre mondial pour la première fois depuis 2013, et qui a récemment été désignée Voiture de course de l'Année lors des Autosport Awards.

Sans surprise, Red Bull reste fidèle à ses couleurs traditionnelles, maintenant au passage la peinture mate qu'elle arbore depuis quelques années. Outre les formes de la voiture, qui semblent extrêmement (trop ?) proches du modèle de démonstration présenté par la F1 et laissent donc entendre que les secrets vont encore être gardés jusqu'aux essais, c'est bien entendu l'arrivée d'Oracle en tant que sponsor titre qui est soulignée par sa présence sur les pontons, notamment. La mention "Honda" a disparu au profit de celle de "HRC" (pour Honda Racing Corporation), qui est le département compétition de la marque japonaise, s'occupant entre autres de son engagement en MotoGP et qui gérera en coulisses les moteurs.

C'est avec un duo de pilotes inchangé, Sergio Pérez ayant été maintenu aux côtés de Verstappen, que Red Bull va aborder la révolution qui s'annonce en Formule 1. Une stabilité bienvenue après plusieurs saisons d'atermoiements avec Pierre Gasly et Alexander Albon, qui suivaient le départ de Daniel Ricciardo fin 2018.

Les yeux seront évidemment particulièrement tournés vers l'écurie autrichienne lors des essais hivernaux, sont seront organisés à Barcelone du 23 au 25 février puis à Bahreïn du 10 au 12 mars. Non seulement en raison de la couronne remportée l'an passé par son pilote vedette mais également pour tenter de comprendre si les efforts de développement faits courant 2021 afin de s'adjuger un titre face à Mercedes et Lewis Hamilton se paieront ou non à l'entame du grand bouleversement réglementaire qui promet de changer la face des F1 et de la F1.

Officiellement, c'est aussi la première saison après la fin de la collaboration avec Honda, qui fournissait les unités de puissance de l'écurie depuis 2019. Toutefois, dans les faits, le partenariat demeure encore effectif à bien des égards, notamment sur le plan du support technique et en matière de mise à disposition du personnel. Helmut Marko, conseiller Red Bull, expliquait même il y a quelques semaines que les moteurs seraient produits au Japon jusqu'en 2025.

Le calendrier des présentations F1 2022

Date Écurie Moteur Modèle Horaire Images 4 février Haas VF-22 12h Photos 9 février Red Bull RB18 17h Photos

Vidéo 10 février

Aston Martin AMR22 15h 11 février

McLaren MCL36 20h 14 février

AlphaTauri AT03 12h 17 février

Ferrari F1-75 14h 18 février

Mercedes W13 ? 21 février Alpine A522 ? 27 février Alfa Romeo C42 9h ?

Williams FW44