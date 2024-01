La Red Bull RB19 est la F1 la plus victorieuse de l'Histoire

Red Bull aura laissé échapper peu de records de domination en 2023 et l'un des plus impressionnants est indubitablement ses 21 victoires en 22 Grands Prix. Si la perfection n'est toujours pas de ce monde, comme l'avait déjà démontré la saison 1988 de McLaren qui était jusqu'à cette saison une référence dans le domaine, la RB19 n'en aura vraiment pas été loin.

Les 21 succès remportés par Max Verstappen et Sergio Pérez permettent en tout cas d'en faire, à ce jour, la monoplace ayant remporté le plus de victoires dans l'histoire de la discipline. Et l'heure est venue de découvrir ou redécouvrir le Panthéon des F1 les plus victorieuses :

Utilisez les flèches ci-dessous ou celles de votre clavier pour passer d'une photo à l'autre.