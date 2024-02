La Red Bull RB20 a provoqué un effet "wow" chez McLaren

Après avoir expliqué durant une partie de l'hiver que la RB20 serait une simple évolution de la RB19, Red Bull a dévoilé un concept globalement retravaillé pour 2024. L'impression laissée par la monoplace de l'écurie autrichienne est pour le moment très bonne lors des essais hivernaux, et d'aucuns voient la domination quasiment sans partage de l'écurie se poursuivre sur ces nouvelles bases.

D'autant plus que la majorité des concurrents ont surtout cherché à se rapprocher du design de la F1 de 2023 au cours de l'hiver. Andrea Stella, qui est à la tête de McLaren, a en tout cas jugé que l'approche adoptée par Red Bull avait été "courageuse", reconnaissant avoir été impressionné lorsqu'il a observée la RB20 pour la première fois.

"Je dois dire que lorsque j'ai vu la voiture, je me suis dit : 'Wow, ils ont vraiment été courageux en changeant certaines des formes qui ont fait le succès de la voiture l'année dernière'", a déclaré Stella. "Je pense qu'ils ont joui d'un tel avantage l'année dernière que cela leur a donné confiance, d'un point de vue chronologique, pour prendre des risques, parce que vous pouvez prendre ces risques dès le début pour voir si cela fonctionne."

"Ce que je dirais, cependant, c'est que bien qu'il y ait de l'innovation, que nous pouvons voir de manière macroscopique, comme je l'ai déjà dit, dans ces règles, beaucoup de choses se jouent sur des millimètres. Et beaucoup de choses se passent dans le travail que nous ne voyons pas entre le dessous de la voiture et le sol. C'est pourquoi quand je dis que c'est ce que nous pouvons effectivement voir qui est le plus remarqué, ce n'est pas nécessairement ce qui a le plus d'impact en termes de progrès réalisés."

Auparavant, les dirigeants de McLaren avaient laissé entendre qu'ils craignaient que Red Bull sorte du chapeau quelque chose d'inattendu, après avoir pu se concentrer très tôt sur sa F1 2024 au vu des performances affichées par la RB19. Stella estime que ces craintes se sont, dans les faits, matérialisées.

"Je dirais qu'il y a deux éléments", déclaré l'Italien. "Tout d'abord, au niveau du design, il y a un élément d'évolution significatif sur cette voiture qui a certainement demandé du temps pour être développé. Je pense que c'est le temps auquel nous avons fait référence, Zak [Brown, le PDG de McLaren Racing] et moi-même, en disant que Red Bull n'avait, l'année dernière, pas développé de pièces qui ont été introduites sur la voiture 2023."

"Le deuxième élément est la performance elle-même. Il semble qu'ils soient très forts. On dirait donc que ce qu'ils voulaient accomplir du point de vue conceptuel a également apporté ce qui semble être principalement de la performance aérodynamique."

Je suis de plus en plus optimiste quant à notre capacité à être compétitifs. Évidemment, si Red Bull continue à développer au même niveau, nous n'arriverons jamais à les rejoindre.

Dans ce contexte, McLaren compte sur son développement efficace, qui lui a permis de régulièrement être la seconde force du plateau en seconde partie de saison 2023, pour réduire l'écart à défaut de le combler totalement. "Disons que ce que nous avons vu dans notre propre développement, c'est que nous semblons être en mesure de maintenir le rythme que nous avons adopté l'année dernière et qui nous a conduits à l'Autriche, à Singapour et au développement de la voiture de lancement", a ajouté Stella.

"Si nous continuons sur cette voie, je ne peux pas dire que nous arriverons à ce niveau, mais je suis de plus en plus optimiste quant à notre capacité à être compétitifs. Évidemment, si Red Bull continue à développer au même niveau, nous n'arriverons jamais à les rejoindre."

"L'important, c'est de pouvoir poursuivre ce développement au fil du temps. Et dans notre propre cheminement final, si vous réfléchissez – au moins après la réévaluation technique [et] la réorganisation de l'équipe – nous n'en sommes même pas à 12 mois."

"C'est donc une période relativement courte de ce point de vue, mais je suis encouragé par ce que je vois se profiler du point de vue du développement. J'espère que nous pourrons l'utiliser sur la MCL38 dès les premières courses de la saison."

