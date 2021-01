Red Bull recrute le Champion de F4 France

Ils sont désormais au nombre de neuf : ce sont les membres du Red Bull Junior Team. On dénombre deux recrues dans le réputé programme de jeunes pilotes de la marque au taureau, notamment Ayumu Iwasa. Ce Japonais de 19 ans participait l'an passé à sa première saison en Europe a remporté le championnat de France de Formule 4 grâce à neuf victoires en 21 courses et 100% d'arrivées dans le top 6. Ces performances ont convaincu Red Bull de prendre dans ses rangs ce protégé de Honda, nouvelle preuve que les relations demeurent cordiales entre les deux parties malgré le départ précipité du motoriste japonais fin 2021 après seulement sept ans de retour en Formule 1. Iwasa va en tout cas relever un défi difficile cette année, faisant le saut vers la FIA F3 chez Hitech GP aux côtés d'un autre poulain de Red Bull, Jak Crawford, vice-Champion d'ADAC F4 en Allemagne pour sa part.

Lire aussi : Tost doute que Red Bull laisse filer Gasly facilement

Ce titre a échappé à Crawford pour deux petits points face à Jonny Edgar, encore un membre du RBJT qui va également aborder la FIA F3, mais avec l'écurie britannique Carlin. À l'échelon supérieur, en Formule 2, Carlin conserve dans ses rangs Jehan Daruvala malgré une campagne 2020 où l'Indien a fait pâle figure face à son coéquipier Yuki Tsunoda, tandis que Hitech GP va aligner Jüri Vips – très impacté par la pandémie de COVID-19 l'an dernier – et Liam Lawson, cinquième de FIA F3 2020 à 21 points du titre. Quant au Norvégien Dennis Hauger, seulement 17e de FIA F3 l'an passé, on savait déjà qu'il allait rester dans cette discipline, mais chez Prema. Tous ces pilotes font également partie du RBJT.

On remarque par ailleurs l'arrivée dans le RBJT d'Arvin Lindblad, pilote de karting né en 2007 et protégé d'Oliver Rowland. Ce jeune Britannique a remporté le WSK Super Master Series dans la catégorie OK-Junior l'an passé.

La marque autrichienne n'a pas encore annoncé ses plans pour Jack Doohan, mais on remarque en revanche qu'Ukyo Sasahara et Igor Fraga ne sont plus listés parmi les membres du Junior Team. C'est donc déjà la fin de l'aventure pour ces deux jeunes hommes qui n'étaient là que depuis un an mais n'ont pas donné satisfaction dans leurs championnats respectifs – Fraga n'a marqué qu'un point en FIA F3 (un de plus que Doohan néanmoins) et Sasahara, s'il a signé un podium en Super GT, n'est entré dans les points qu'une fois en sept courses de Super Formula.

Exit Yuki Tsunoda également, mais c'est une évidence, le Japonais étant promu au rang de pilote titulaire au sein de la Scuderia AlphaTauri. "La naissance d'un pilote de Formule 1 japonais est un souhait de longue date pour Honda, et nous sommes ravis que ses qualités soient reconnues", explique d'ailleurs Masashi Yamamoto, directeur compétition de Honda, dans une chronique pour racingnews365.nl. "Nous gardons un œil sur lui depuis son passage en Formule 4. C'est un bon pilote avec une bonne vitesse naturelle, une grande adaptabilité et un style de pilotage agressif. En Formule 2, il a fini troisième dans sa première saison et a atteint un niveau qui est rarement si élevé pour un rookie dans cette catégorie."

"J'ai le sentiment que l'école de pilotage du Circuit de Suzuka, par exemple, associée au talent de Tsunoda, a porté ses fruits. Je suis impatient de découvrir ce que nous pouvons encore accomplir avec lui. Après une année historique pour lui lors de sa deuxième saison en Europe seulement avec une culture complètement différente, il est très estimé dans le monde entier. Chez Honda, nous sommes donc très contents qu'il ait obtenu une Super Licence."