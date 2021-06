Red Bull recrute le pilote français Isack Hadjar

Isack Hadjar est récompensé de ses performances récentes. Le Français de 16 ans, qui s'est classé troisième de F4 France l'an passé pour sa seconde campagne dans la discipline, réalise un début de saison tonitruant en Championnat d'Europe de Formule Régionale by Alpine, au niveau F3. Hadjar pointe à la troisième position du classement général, solidement installé dans la course au titre et devançant nettement les autres rookies.

Lire aussi : Comment Pérez fait face à la complexe culture Red Bull

Surtout, le pilote R-ace GP s'est fait remarquer en signant un hat-trick lors de la première course de Monaco, vainqueur depuis la pole position avec le meilleur tour en course ; le lendemain, il est monté sur la seconde marche du podium. AUTOhebdo révèle que cette performance a été remarquée par Helmut Marko, conseiller sportif de la marque au taureau, qui a immédiatement proposé à Hadjar de rejoindre le Red Bull Junior Team en 2022.

C'est une aubaine pour un pilote qui atteignait un plafond de verre au niveau financier. "Il n'a même pas été question d'y réfléchir vraiment", souligne-t-il. "Je n'ai même pas eu à lui dire oui, c'était évident que c'était le cas."

Cette nouvelle fait par ailleurs la joie de Nicolas Deschaux. "Un grand bravo à Isack pour cette promotion", déclare le président de la Fédération Française du Sport Automobile. "Cette nouvelle vient récompenser son excellent début de saison et va lui permettre de franchir un cap supplémentaire. Il est toujours important de voir nos pilotes issus de notre Pôle Haut Niveau intégrer les grands constructeurs automobiles. Après Adrien [Fourmaux] il y a quelques semaines en Rallye, c'est donc au tour d'Isack de rejoindre Red Bull. J'en suis très fier car cela prouve le très bon travail réalisé au sein de la FFSA Academy."

Hadjar marche ainsi sur les traces de quatre autres tricolores qui ont fait partie du Red Bull Junior Team auparavant, à savoir Jean-Karl Vernay, Tom Dillmann, Jean-Éric Vergne et un certain Pierre Gasly. En attendant d'y rejoindre les Jüri Vips et autres Liam Lawson, le natif de Paris va devoir confirmer son potentiel dans ce championnat FRECA relevé, actuellement dominé par le pilote suisse Grégoire Saucy. Ce dernier a remporté quatre des huit premières courses.

partages