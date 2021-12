Red Bull renonce à faire appel des décisions sur Hamilton

Les EL3 ont été une séance mouvementée pour Lewis Hamilton, le Britannique ayant été l'objet, après coup, de deux enquêtes pour des situations différentes. D'abord pour une infraction présumée à un double drapeau jaune puis pour une gêne sur Nikita Mazepin.

Le septuple Champion du monde, qui risquait jusqu'à huit places de pénalité selon la jurisprudence en vigueur (5 pour les drapeaux jaunes, 3 pour la gêne), n'a finalement écopé que d'une réprimande pour la seconde des deux infractions présumées.

Les commissaires ont bien constaté la gêne sur le pilote Haas au virage 8 mais ont mis en cause à la fois le pilote et l'équipe. Dans l'autre cas de figure, il semble qu'une mauvaise manipulation ait contribué à déclencher très brièvement les drapeaux jaunes et que ceux-ci ne sont pas apparus au pilote lors de son passage dans la zone concernée.

C'est dans ce contexte et entre l'annonce de ces deux décisions que les qualifications ont démarré. Au terme de celles-ci, Hamilton a signé la pole à la suite d'une erreur de Max Verstappen dans son dernier tour lancé. Les regards se sont alors immédiatement tournés vers Red Bull : l'écurie autrichienne allait-elle faire appel des décisions sur Hamilton pour tenter de faire pénaliser le rival du Néerlandais dans la course au titre ?

Une interrogation alimentée par des propos tenus par Helmut Marko, responsable de haut rang de la marque, pour ServusTV : "Nous avons fait appel contre cette décision. Max a pris cinq places sur la grille au Qatar, et ici soudain un drapeau jaune n'est plus un drapeau jaune. Il y a une autre interprétation, mais ça ne peut pas continuer ainsi, être interprété de manière si arbitraire. C'était un drapeau jaune, il y avait clairement un drapeau jaune sur le panneau d'affichage. L'équipe aurait au moins dû l'avertir. Nous avons fait appel, mais nous avons désormais d'autres préoccupations. Mais nous suivons ça."

Toutefois, plus tard dans la soirée, la FIA a précisé qu'aucun appel n'avait été interjeté contre aucune des deux décisions susmentionnées dans le délais imparti, ce qui a finalement été confirmé par Red Bull.