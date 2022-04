Red Bull aurait corrigé ses problèmes de système de carburant

Alors que l'écurie se dirigeait vers au moins un double top 4, Red Bull Racing a subi une déconvenue majeure lors des derniers tours du Grand Prix de Bahreïn avec l'abandon des deux RB18 et zéro point inscrit. Toutefois, les choses devraient rentrer dans l'ordre pour Djeddah.

Pour Max Verstappen, second et en lutte pour la victoire à la faveur du Safety Car, une série de difficultés, pas forcément toutes liées au moteur, s'est conclue par un retrait à quelques boucles de la fin, alors que du côté de Sergio Pérez, un arrêt brutal du moteur l'a fait partir en tête-à-queue et mettre pied à terre à l'entame du dernier tour.

Devant ce scénario inattendu, de nombreuses questions ont été soulevées sur la cause de ces défaillances, d'autant plus que, peu avant, c'était l'AlphaTauri de Pierre Gasly, également dotée d'une unité de puissance Honda badgée "Red Bull Powertrains", qui avait connu une défaillance, même si elle a vite été attribuée à un composant du système électrique. Rapidement, Christian Horner, le directeur de l'écurie autrichienne, avait entre autres choses évoqué les pompes à carburant, sans donner plus de détails, dans l'attente des premiers retours sur l'analyse des monoplaces.

Certaines pièces du système de carburant des F1 en 2022 sont définies par la FIA comme des éléments standards, mais il semble que celles-ci ne soient pas en cause dans cette situation. Et toujours sans donner d'informations précises sur les problèmes rencontrés ce dimanche, l'équipe a semble-t-il déjà trouvé l'origine de ses difficultés et mis en place des correctifs pour éviter que cela ne se reproduise lors du Grand Prix d'Arabie saoudite ce week-end.

Depuis la course de Sakhir, plusieurs théories se sont fait jour sur les raisons exactes de cette fin d'épreuve catastrophique, d'aucuns allant même jusqu'à suggérer que, pour compenser le poids excessif des RB18, l'écurie avait fait le choix de ne pas remplir les réservoirs d'essence. Cela a toutefois été démenti par des sources internes. D'autant plus que, si cela avait été le cas, les tours sous Safety Car auraient dû être suffisants pour éviter d'arriver à une telle panne et Verstappen n'aurait a priori pas eu à abandonner plusieurs tours avant la fin.

Plus probablement, le souci pourrait avoir été causé par une impossibilité pour le système de carburant d'atteindre les derniers litres restant dans le réservoir.

Avec Jonathan Noble