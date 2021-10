Red Bull n'a pas voulu sacrifier Pérez pour le meilleur tour

Compte tenu du niveau de compétitivité similaire entre Red Bull et Mercedes cette saison, les deux structures n'ont pas hésité à se mettre des bâtons dans les roues dès que l'opportunité se présentait. Ainsi, alors que Max Verstappen complétait les derniers kilomètres du Grand Prix des États-Unis en tête et que son poursuivant Lewis Hamilton détenait le point bonus attribué à l'auteur du meilleur tour en course, les regards se sont presque automatiquement tournés vers le coéquipier du Néerlandais, Sergio Pérez.

Plus tôt dans l'année, le Mexicain avait reçu l'ordre de s'arrêter au stand à la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne, faisant alors une croix sur le top 10, pour empêcher Hamilton de marquer le point du meilleur tour. À Austin, Pérez était cette fois-ci plus haut placé dans le classement puisqu'il détenait la troisième position. Cependant, un arrêt supplémentaire l'aurait éjecté du top 3 puisqu'il n'avait qu'une poignée de secondes d'avance sur Charles Leclerc.

Et, dans un jour où Pérez s'est courageusement battu contre la maladie et la déshydratation, Christian Horner a convenu qu'il n'était sûrement pas juste de lui demander de renoncer au podium pour augmenter l'avance de Verstappen sur Hamilton au classement général.

"Il aurait été brutal de faire rentrer Checo [Pérez] au stand et de l'enlever du podium", a répondu le directeur d'équipe lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur le meilleur tour. "Leclerc était évidemment trop proche. Dans l'intérêt commun de l'équipe, il était préférable que Checo prenne les points [de la troisième place]. C'est donc ce que nous avons fait."

Pérez a signé à Austin son deuxième top 3 consécutif. Un début de série qui tombe à pic pour Red Bull puisque la lutte pour les deux titres mondiaux arrive à son terme. L'écurie au taureau rouge est par ailleurs certaine que le pilote mexicain jouera un rôle décisif au classement général, Horner précisant que la performance aux États-Unis d'un Pérez diminué était le signe qu'il avait enfin dompté la Red Bull RB16B.

"[Avec] la manière dont il a géré la course, on voit que sa confiance augmente", a indiqué Horner sur Sky Sports. "C'est la deuxième course de suite où il monte sur le podium. Sa course à domicile arrive [le Grand Prix de Mexico, ndlr]. Il retrouve sa forme, ce qui est crucial pour nous à ce moment de la saison."