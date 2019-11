Red Bull : La saison 2020 sera "la plus chère" de l'Histoire

La Formule 1 va se doter à partir de 2021 d'un plafond de dépenses qui va empêcher les écuries, dans un certain nombre de domaines, de dépenser plus de 175 millions de dollars (soit environ 157 millions d'euros). Cependant, l'entrée en vigueur de cette mesure, une première dans l'Histoire de la discipline, n'aura pas d'effet sur la saison 2020 où les grosses structures pourront engager d'importantes sommes d'argent pour préparer l'avenir et, précisément, la réglementation technique 2021.

Les responsables de la F1 estiment que les limitations liées aux souffleries et à l'utilisation de la CFD (mécanique des fluides assistée par ordinateur) vont réduire la portée des investissements faits l'an prochain. Mais Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, pense qu'il y a encore suffisamment de zones de liberté pour pouvoir en profiter.

"Vous disposez d'une somme d'argent illimitée et incontrôlée que vous pouvez consacrer à la recherche et au développement dans d'autres domaines. De mon côté, je m'en tiens à ce que j'ai dit auparavant. Il aurait été préférable d'introduire le plafond en premier puis les règlements un an après, car le plafond budgétaire aurait alors limité le montant des dépenses. L'année prochaine promet d'être notre année la plus chère en F1."

Lire aussi : Photos - Toutes les images de la future F1 2021

Horner a d'ores et déjà expliqué que Red Bull avait détaché du personnel pour étudier sur les règles 2021 et envisageait la perspective de mettre en place deux groupes distincts pour travailler sur les voitures 2020 et 2021. "Maintenant que la réglementation 2021 est claire, nous avons une équipe avancée qui commence à se pencher sur ces règles. Ça va rendre l'année incroyablement chère car nous développons sous deux types de règles et, également, avant que le nouveau plafond financier n'entre en vigueur. Donc 2020 va assurément être un exercice cher et chargé, hors piste et en piste."