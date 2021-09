Red Bull salue le "fair-play" de Mercedes dans les stands

Si la saison 2021 devait être résumée en deux mots, il serait possible de la qualifier de "guerre totale" entre Mercedes et Red Bull. Les deux écuries ne ratent pas une occasion de tenter de prendre l'avantage l'une sur l'autre en piste et hors piste. Les échanges de mots sont dans ce contexte rarement tendres.

Toutefois, il y a quelques exceptions. Après la victoire de Max Verstappen lors du Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche, Christian Horner a tenu à mettre en avant l'attitude fair-play de Mercedes au moment des arrêts au stand. "C'était une bonne course, une course fair-play. C'est une compétition difficile car il n'y a rien [entre les pilotes], ils se battent pour des dixièmes de seconde à chaque tour", a déclaré le directeur de Red Bull pour Sky Sports.

Puis, interrogé sur la pression ressentie au moment des arrêts aux stands cruciaux dans la lutte face à Lewis Hamilton, il a expliqué : "L'entrée était vraiment cruciale car la ligne des stands est vraiment courte, et je dois dire que Mercedes a été fair-play, ils ont déplacé les tuyaux pour que l'on puisse se positionner facilement devant le box, donc oui, vous savez, les arrêts vont toujours être compromis pour quiconque entre le premier et le dernier [stand], mais les gars ont agi rapidement et Max a fait tout ce qu'il fallait."

Sur la course plus globalement, Horner a déclaré : "Une course comme celle-ci n'est jamais facile. Le plus important était le départ. Et nous savions qu'avec les options stratégiques dont Mercedes disposait, ils allaient séparer [les stratégies] et c'est exactement ce qu'ils ont fait. La chose la plus importante de la course, pour nous, était que Max dépasse Valtteri [Bottas] et c'est ce qu'il a fait, rapidement, et ensuite nous avons pu couvrir Lewis. Mais c'était une course impeccable de sa part."

Le moment crucial évoqué par Horner est également celui où Red Bull craignait de voir Hamilton plonger dans les stands, en profitant du fait que Verstappen serait ralenti par Bottas. "Ce que nous redoutions, c'était que Valtteri le ralentisse et qu'ensuite Lewis fasse l'undercut sur les deux, c'est pourquoi il était crucial de passer vraiment rapidement."