Red Bull sanctionné d'une amende et de restrictions aéro

Comme Motorsport.com vous l'annonçait dès ce jeudi, un accord d'acceptation d'infraction (ABA en anglais) a été conclu entre la FIA et les deux écuries qui ont été reconnues coupables d'infractions au Règlement Financier 2021 et aux règles concernant le plafond budgétaire, à savoir Red Bull et Aston Martin. Cela a désormais été officialisé par la FIA.

Pour Red Bull, l'infraction était qualifiée, selon la nomenclature de la réglementation, de "mineure", c'est-à-dire qu'elle représentait un dépassement du plafond de dépenses inférieur à 5% de la somme totale. Celle-ci était fixée à 146,2 millions de dollars lors de la saison 2021, soit un peu plus de 118 millions de livres.

Dans le détail, Red Bull avait soumis un budget total d'environ 114,3 millions de livres, qui a été réajusté de 5,6 millions de livres après l'audit de la FIA ; c'est donc une infraction d'une somme totale de 1,864 million de livres (soit 1,6% du plafond). L'organe directeur a toutefois précisé que si Red Bull avait correctement soumis son crédit d'impôt théorique, d'une valeur de 1,4 million de livres, l'infraction au plafond budgétaire n'aurait été que de 432'652 livres, soit un excès de 0,37% seulement.

Ce vendredi, alors que la journée vient de débuter au Mexique où se dérouleront les premiers essais libres du Grand Prix de Mexico, la nature des sanctions acceptées par Red Bull a été dévoilée dans un document publié sur le site de l'instance.

"RBR a accepté l'imposition des sanctions suivantes :

RBR doit payer une pénalité financière de 7 M$ à la FIA dans les 30 jours suivant la date d'exécution de l'ABA (Article 9.5 du Règlement Financier).

RBR reçoit une pénalité sportive mineure sous la forme d'une limitation de la capacité de RBR à conduire des essais aérodynamiques dans une période de 12 mois à partir de la date d'exécution de l'ABA, via l'application d'une réduction de 10% du coefficient C utilisé pour calculer la restriction du temps de tests en soufflerie et la restriction du temps de tests en CFD applicables à chaque équipe selon l'Article 6 de l'Annexe 7 du Règlement Sportif de la Formule 1. Par exemple, si le coefficient C, basé sur la position de RBR au championnat, est 70%, la nouvelle valeur effective de C est de 63%.

RBR assume les coûts contractés par l'Administration du plafond budgétaire dans la préparation de l'ABA."

Pour Aston Martin, il s'agissait en revanche d'une infraction "procédurale" et non d'un dépassement du plafond budgétaire à proprement parler, se rapprochant de ce qu'avait connu Williams plus tôt cette année. Les sanctions n'ont pas encore été rendues publiques.