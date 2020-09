Red Bull ne songe pas à un nouvel échange entre Gasly et Albon

Un an après l'échange de baquet entre Pierre Gasly et Alexander Albon, Red Bull ne réfléchit pas au scénario inverse. Le début de saison 2020 donne lieu à une dynamique contraire à celle de l'an passé, puisque le Français fait de belles choses au volant de sa modeste AlphaTauri tandis que le Thaïlandais est à la peine avec sa Red Bull. Le premier domine nettement son coéquipier Daniil Kvyat, le second souffre de la comparaison avec Max Verstappen.

Malgré les difficultés rencontrées par Albon, le clan Red Bull ne le lâche pas et fait tout pour l'aider. Le discours de Christian Horner est clair dans ce sens, suivi d'actes pour marquer la confiance comme avec le changement d'ingénieur accordé au pilote de 24 ans il y a quelques semaines. Les dirigeants de Red Bull Racing admettent également que la RB16 est particulièrement compliquée à appréhender et que cela joue un rôle important dans les résultats en demi-teinte d'Albon. Ce dernier n'a pas fait mieux qu'une quatrième place à Spielberg jusqu'à présent.

Selon Horner, il n'y a pas lieu de changer quoi que ce soit car les deux pilotes donnent satisfaction dans leur "environnement" respectif, même si le Britannique est le premier à reconnaître les très belles performances du Français.

"Il est performant dans l'environnement que lui offre AlphaTauri", estime le directeur de Red Bull Racing. "La voiture est bonne cette année, et je pense que c'est peut-être une voiture parfois plus facile à piloter que la nôtre. Mais les performances d'Alex le dimanche ont été très solides. Il a de nouveau fait une bonne course [en Belgique]. Sa défense, ses dépassements et son attaque sont toujours costauds, je crois que nous allons dans la bonne direction. C'est bien de voir Pierre retrouver son niveau, c'est pour cela qu'il est toujours dans le programme. Mais nous sommes satisfaits de la façon dont se passent les choses."

S'il est clairement en retrait par rapport à Verstappen, Albon prouve qu'il est en mesure de marquer régulièrement des points importants pour Red Bull en vue du championnat constructeurs. Hormis son abandon lors du Grand Prix d'ouverture en Autriche, il a toujours été au rendez-vous du top 10, et c'est cette régularité que l'écurie de Milton Keynes attend en premier lieu.

"Alex a connu un week-end solide [à Spa], il est désormais quatrième au championnat pilotes", fait remarquer Horner. "C'est naturellement frustrant de se battre toujours contre les deux mêmes voitures et de voir la même gagner chaque week-end. Mais nous travaillons d'arrache-pied pour changer les choses à un moment donné."