Red Bull a son nouveau sponsor titre : Oracle

Le départ de Honda de la Formule 1 a non seulement contraint Red Bull Racing à trouver une solution pour sa motorisation à partir de 2022 – solution dont la marque japonaise sera partie intégrante – mais a aussi libéré une place de choix dans le nom de la structure de Milton Keynes, baptisée Red Bull Racing Honda en 2021, après les partenariats précédents avec Aston Martin (de 2018 à 2020) et Infiniti (de 2013 à 2015).

Désormais, place à Oracle Red Bull Racing : l'écurie, qui présentait ce mercredi sa RB18 pour la saison 2022 de Formule 1, a pour nouveau sponsor titre l'entreprise américaine de technologie informatique. Le partenariat entre les deux entités avait commencé dès mars 2021 avec un accord pluriannuel qui prend désormais de l'envergure. D'après Red Bull, l'utilisation du cloud Oracle a multiplié le nombre de simulations stratégiques par 1000 et décuplé leur précision, ce qui aurait eu un impact direct sur le titre mondial remporté par Max Verstappen.

"Oracle Cloud nous a permis de prendre des décisions en course qui ont aidé Max Verstappen à remporter le championnat des pilotes 2021", déclare Christian Horner, directeur d'équipe. "Découvrir et réagir aux opportunités rapidement est crucial pour notre succès sur la piste et en dehors, et Oracle joue un rôle majeur dans cette optique. L'analyse des données est à l'origine de chaque élément de nos performances. Avoir Oracle comme partenaire titre montre la confiance que nous avons en son expertise et sa capacité à apporter un véritable avantage compétitif."

Red Bull devrait bénéficier cette saison d'une utilisation approfondie du cloud Oracle "dans les domaines de travail les plus importants, notamment la stratégie de course basée sur l'analyse des données, le développement optimisé du moteur, l'entraînement des pilotes à partir de l'intelligence artificielle et du machine-learning, et une expérience sur-mesure pour les fans". La puissance de simulation de l'écurie devrait ainsi s'accroître avec une augmentation et une diversification des données analysées. De surcroît, Oracle Cloud Infrastructure servira aussi à la conception de la chambre à combustion de l'unité de puissance Red Bull pour la réglementation 2026.