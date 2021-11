Red Bull en tête d'une séance "peu représentative"

C'est en tête du classement que Max Verstappen a terminé la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Mexico, le temps de 1'17"301 du pilote Red Bull repoussant Valtteri Bottas et Lewis Hamilton à quatre et cinq dixièmes, respectivement. Il s'agit donc d'un début de week-end encourageant pour le double vainqueur de l'épreuve.

"C'était une bonne journée. Bien sûr, on essaie toujours d'améliorer la voiture, on essaie d'améliorer le comportement. Le circuit était très sale en EL1, c'était déjà un peu mieux en EL2. Il semble que la voiture fonctionne bien. Nous avons un bon feeling mais nous devrons aussi répondre présent [samedi]. Donc il y a plusieurs choses à surveiller. C'est un bon début de week-end", a déclaré Verstappen.

C'est souvent le cas lors des séances d'essais libres du vendredi, la hiérarchie du premier jour correspond rarement aux résultats de la course. Cependant, Sergio Pérez estime que la différence est beaucoup plus importante ce week-end en raison de l'état de la piste en EL1 et en EL2. Le coéquipier de Verstappen s'attend ainsi à voir les Mercedes se rapprocher du taureau rouge dès le samedi.

"Je ne pense pas que ce soit une journée représentative", a commenté Pérez à l'issue de la deuxième séance. "Tout sera un peu plus serré [samedi], ça sera intéressant à voir."

Devant son public, Pérez aura surtout à cœur de rendre une meilleure copie que celle du vendredi, entachée par un accident lors des premières minutes de la première séance. Alors qu'il venait de quitter le stade, le Mexicain a brusquement perdu le contrôle de sa RB16B, percutant les barrières et détruisant une partie de son aileron arrière, ce qui l'a immobilisé au stand pendant près d'une demi-heure.

"Je pense que nous n'avons pas perdu grand-chose", a-t-il affirmé. "C'est dommage d'avoir endommagé la voiture et ajouté du temps de travail [pour les mécaniciens] mais, à part ça, c'était une bonne journée. Je me sens plus à l'aise lors des longs relais que sur un tour, donc je pense qu'il y a de quoi améliorer la voiture sur un tour. Les écarts avec les Mercedes vont être très faibles [samedi], donc j'espère que nous serons capables de verrouiller cette première ligne."

Pérez n'est pas le seul membre de l'écurie au taureau rouge à s'attendre au réveil des Mercedes. Christian Horner, le directeur d'équipe, estime lui aussi que les pilotes de la marque à l'étoile en ont gardé sous le pied ce vendredi.

"C'était une bonne séance, les deux pilotes ont commencé à trouver un réglage leur convenant et les relais courts et longs avaient l'air raisonnables", a indiqué Horner sur Sky Sports à l'issue des EL2. "Je pense que les Mercedes gardent encore un peu de marge, nous n'avons pas encore vu leur plein potentiel pour le moment mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes."