Red Bull salue le travail "phénoménal" d'Albon à Austin

Le début de course d'Albon au GP des États-Unis a été compromis par un contact au premier virage, alors qu'il était pris en sandwich par Charles Leclerc sur sa gauche et Carlos Sainz sur sa droite. Cela l'a immédiatement obligé à passer par les stands pour changer d'aileron avant. Une situation d'autant plus problématique sur le plan stratégique que le Thaïlandais n'avait pas à disposition de trains de pneus durs, en raison de dommages subis par le seul qu'il possédait. Il a donc dû employer une tactique à trois arrêts, qui lui a au final permis de franchir la ligne d'arrivée au cinquième rang.

Lire aussi : Les dégâts subis par Verstappen étaient plus importants que prévu

"Je pense qu'il a de nouveau réalisé un travail très solide", a déclaré Christian Horner, son patron. "Le premier virage, je pense qu'il a juste été victime de circonstances, je ne vois pas comment il aurait pu éviter cela car il y a eu un [mouvement de] resserrement entre les deux voitures. Ensuite, évidemment, il fallait changer d'aileron avant, ressortir, et il était assez loin derrière le peloton. Mais il a été le plus rapide en piste pendant pas mal de tours et puis ses dépassements dans le trafic, phénoménal."

"Il a dû dépasser Sainz trois fois sur les différentes stratégies. Il est très décisif dans ses dépassements, et il est très efficace pour se frayer un chemin dans le trafic. Il a un bon ressenti de ce qui se passe avec la voiture et, désormais, il est sixième du championnat pilotes après sept courses [depuis son arrivée au sein de Red Bull], donc il continue d'impressionner l'équipe avec son développement."

Même si rien n'a encore été officiellement annoncé concernant 2020, Albon est le favori pour occuper le second baquet Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Toutefois, Horner ne veut pas précipiter la décision alors qu'il n'y a pas de raison de le faire : "Il fait du bon travail. Je pense que nous n'avons pas besoin de prendre une décision hâtive, tous les pilotes sont sous contrat pour l'année prochaine. Nous allons prendre notre temps et, au moment opportun, nous tirerons une conclusion."