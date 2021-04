Red Bull a trouvé son directeur technique moteur... chez Mercedes !

Les paroles sont suivies d'actes. Affichant une grande ambition pour son nouveau département moteur, chargé dès l'an prochain d'exploiter l'unité de puissance F1 héritée de Honda, Red Bull Racing a recruté son directeur technique chez Mercedes. L'écurie de Milton Keynes annonce la nomination à ce poste de Ben Hodgkinson, qui a travaillé pour la marque allemande ces 20 dernières années et dirigeait l'ingénierie mécanique de Mercedes High Performance Powertrains à Brixworth depuis 2017.

La date de son arrivée chez Red Bull Powertrains n'est pas communiquée et dépendra des termes contractuels qui le lient à Mercedes. Pour l'écurie autrichienne, ce recrutement est en tout cas présenté comme un joli coup, alors que Christian Horner rappelait pas plus tard que cette semaine sa volonté de recruter les "meilleurs talents" en la matière.

"Nous sommes ravis d'accueillir Ben comme directeur technique chez Red Bull Powertrains", se félicite aujourd'hui le directeur de Red Bull. "Il rejoint ce projet très enthousiasmant en ayant prouvé qu'il pouvait gagner des courses et qu'il était un innovateur capable de diriger une équipe d'ingénieurs hautement qualifiés et partageant les mêmes idées."

"Lorsque Red Bull a annoncé la création de Red Bull Powertrains, c'était aussi l'ouverture d'une nouvelle phase des ambitions de l'entreprise en F1 : faire nous-mêmes chaque aspect de la voiture et avoir notre destin entre nos mains. L'expression ultime est le développement d'une unité de puissance Red Bull pour la prochaine réglementation moteur en F1. Le recrutement de Ben souligne notre intention à long terme, et nous le soutiendrons, lui et son équipe, avec toutes les ressources disponibles afin de réussir."

Ben Hodgkinson ne cache pas que la décision de quitter Mercedes, où il a passé autant de temps, n'a pas été simple à prendre. Le Britannique est toutefois particulièrement motivé à l'idée de relever un tout nouveau défi. "L'opportunité de se charger d'un projet d'une telle envergure et d'une telle importance est un immense honneur", insiste-t-il. "Red Bull est un acteur majeur en F1 et a été notre plus grand rival durant l'ère hybride, alors j'ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble pour cette nouvelle phase dans l'aventure de l'entreprise."

Red Bull a entamé cette semaine les travaux de construction du bâtiment qui accueillera le département moteur à Milton Keynes.

Peter Hodgkinson entouré des pilotes sur le podium du Grand Prix du Japon 2014.