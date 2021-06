Red Bull et Verstappen avertis pour leur célébration victorieuse

La joie de la victoire ne permet pas tout, c'est ce que devront retenir Max Verstappen et Red Bull Racing ! L'écurie autrichienne a en effet été prévenue à l'issue du Grand Prix de Styrie, remporté par son pilote, que la manière dont il a célébré sa victoire à Spielberg ne serait pas tolérée à l'avenir.

Ultra dominateur sur le Red Bull Ring après avoir déjà signé la pole position la veille, Verstappen s'est permis une petite incartade après avoir franchi la ligne d'arrivée dimanche. Le Néerlandais a ostensiblement ralenti devant le muret des stands où se trouvait toute son équipe puis s'est fendu d'un burn et a laissé des traces de pneus sur l'asphalte avant de partir pour son tour d'honneur.

Si les pilotes sont autorisés à célébrer un bon résultat après une course, les donuts étant même davantage tolérés aujourd'hui que par le passé, l'endroit où Verstappen a laissé sa marque n'a pas vraiment amusé la direction de course. En agissant ainsi juste après la ligne d'arrivée, le pilote Red Bull était proche de voitures arrivant derrière lui à haute vitesse pour terminer le Grand Prix.

Michael Masi n'a pas caché avoir immédiatement sourcillé en assistant au spectacle, et un avertissement a rapidement été adressé à Red Bull. "Ce n'était pas une situation idéale, c'est pourquoi j'en ai parlé immédiatement à l'équipe", confirme le directeur de course. "Je leur ai dit que c'était quelque chose qui ne serait plus toléré à l'avenir."

La FIA peut s'appuyer dans un tel cas de figure sur les textes très clairs du Règlement Sportif de la Formule 1 en la matière. On trouve ainsi à l'article 43.3 les limites définies pour le pilote vainqueur d'une course, qui doit pour toute célébration :

a) Agir en toute sécurité et sans mettre en danger les autres pilotes ou tout officiel.

b) Agir sans que cela ne remette en cause la légalité de sa voiture.

c) Ne pas retarder la cérémonie du podium.

En s'imposant à Spielberg dimanche, Verstappen a remporté sa quatrième course cette saison, la deuxième consécutive, et a accentué son avance en tête du championnat.