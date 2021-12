Red Bull et Verstappen devraient bientôt parler contrat

Max Verstappen a reçu son premier trophée de Champion du monde de F1 lors du gala de remise des prix de la FIA à Paris jeudi soir, quelques jours seulement après sa victoire dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi.

Le contrat actuel du Néerlandais court jusqu'à la fin de l'année 2023, et il a déclaré à plusieurs reprises depuis sa victoire qu'il souhaitait rester dans son écurie actuelle pour les dix à quinze prochaines années.

Bien qu'il n'y ait pas d'urgence à penser à l'avenir, le conseiller en sport automobile de Red Bull Racing, Helmut Marko, a révélé qu'il prévoyait d'entamer des discussions de façon imminente afin de mettre en place une prolongation de cet engagement. Verstappen devrait bientôt se rendre au siège de la marque à Salzbourg, puis voir Marko lui-même dans son bureau de Graz, où les discussions pourraient commencer pour régler cette question.

Dans une interview accordée au site frère de Motorsport.com en Allemagne, Formel1.de, Marko a révélé que les négociations contractuelles seraient à l'ordre du jour avec le manager de Verstappen, Raymond Vermeulen, lors de leur rencontre. "Nous verrons", a déclaré Marko dans la vidéo YouTube. "Nous allons discuter et peut-être conclure une prolongation".

Max Verstappen

Verstappen lui-même n'a pas caché que Red Bull était devenu une "famille" pour lui, et qu'il voyait toutes les raisons d'y rester. "C'est effectivement ce que je ressens, et je pense que vous avez entendu mon message radio aussi, dans le tour de décélération, demandant si je pouvais rester 10 ou 15 ans de plus", a-t-il déclaré lors du gala de la FIA.

"Je suis donc très heureux là où je suis. Je peux aussi être moi-même, et je pense que c'est aussi très important. Et il ne s'agit pas seulement de F1 pure : on peut s'amuser, on peut rire un bon coup. Je pense que c'est aussi important. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de performance, il faut aussi aimer ce que l'on fait."

Alors qu'une prolongation anticipée du contrat de Verstappen garantirait que Mercedes ne puisse pas le débaucher, Marko pense qu'il y a désormais peu de chance pour que le Néerlandais regarde ailleurs sur la grille. Et il estime surtout que les événements de cette année, notamment la collision entre Verstappen et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, ont changé la donne pour son pilote. "Il n'y a pas de danger", a déclaré l'Autrichien au sujet de la perspective d'une tentative de Mercedes. "Trop de choses ont été détruites à Silverstone."

Marko affirme que Verstappen est de loin le meilleur pilote que Red Bull ait jamais eu, et il voit des parallèles avec Ayrton Senna. "[Il est] le pilote le plus rapide, le plus constant et le plus agressif que nous ayons jamais eu", a-t-il déclaré. "Ces deux pilotes sont comparables en termes de mentalité, de personnalité et d'agressivité. Nous avons de la chance d'avoir quelqu'un comme ça."