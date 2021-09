Une deuxième place "comme une victoire" pour Red Bull et Verstappen

Condamné à un départ depuis le fond de la grille au Grand Prix de Russie, Max Verstappen s'attendait à une remontée compliquée pour sauver des points importants au championnat. Le Néerlandais avait vu juste, car sa course n'a pas été de tout repos, bien que très solide. Alors qu'il semblait devoir se contenter d'une sixième ou septième place à cause d'un deuxième relais assez long en pneus mediums, l'averse qui a douché les derniers tours de course à Sotchi lui a offert une opportunité en or, parfaitement exploitée par Red Bull Racing.

Certes, Lewis Hamilton s'est imposé et a repris sept points à Max Verstappen, heureux deuxième de la course, pour le devancer désormais de deux longueurs en tête du championnat, mais dans les rangs de l'écurie autrichienne, on aurait signé les yeux fermés pour un tel bilan comptable avant l'épreuve russe.

"Je crois que c'est comme une victoire pour nous", souffle Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. "Passer de 20e sur la grille à la deuxième place, je crois que si quiconque nous avait proposé ça avant le week-end, on se serait pincé pour le croire. Alors avoir accompli ça, quitter deux bastions de Mercedes [Monza et Sotchi] avec seulement deux points de retard au championnat pilotes, c'est extrêmement encourageant. Avec encore sept Grands Prix, tout reste à jouer."

Avant la course, Red Bull avait bien sûr procédé à des simulations, qui avaient livré pour meilleur scénario possible une remontée dans le top 5 pour Max Verstappen, sans circonstances de course imprévues.

"Avant la course, la cinquième place était probablement ce qu'il y avait de plus optimal", confirme Christian Horner. "Alors repartir avec une deuxième place, qui naturellement avant la fin semblait plutôt être une sixième place… Max a eu raison de demander les intermédiaires, et ça a bien fonctionné pour lui. Décrocher cette deuxième place et avoir purgé la pénalité moteur, c'est plus ce que nous espérions avant le week-end."

Avant que la pluie ne s'en mêle en fin de Grand Prix, Max Verstappen était plutôt rapide lorsqu'il avait la piste dégagée mais beaucoup plus en difficulté dans le trafic. Il avait ainsi perdu gros face à Fernando Alonso dans un premier temps.

"Je crois qu'il avait du graining sur les pneus avant", explique Christian Horner. "Les pneus sont passés par une phase que l'on a aussi pu voir chez ceux de devant. Il a eu quelques tours avec la piste libre mais son vrai rythme, comme on l'a vu durant le premier relais dès qu'il était dans l'air propre, était très, très rapide. Mais en suivant les autres de très près, particulièrement dans le long virage 3, ça a commencé à pomper de l'énergie sur les pneus avant. Ils [les pneus] se nettoient puis reviennent bien, et c'est pour ça qu'il remontait sur Fernando, mais franchement, la pluie dans les cinq derniers tours est tombée au bon moment."