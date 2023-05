Red Bull ne doit pas tomber dans la paranoïa entre Verstappen et Pérez

Avec une monoplace pour le moment dominatrice et deux pilotes au coude à coude en tête du championnat, Red Bull pourrait se retrouver dans une situation qui lui est étrangère depuis une dizaine d'années. Max Verstappen et Sergio Pérez comptent chacun deux victoires avant l'issue du Grand Prix de Miami ce week-end, et le souhait de l'écurie autrichienne est de les laisser libres de se battre tant que ses intérêts ne seront pas menacés au championnat constructeurs. Si le combat devait s'inscrire dans la durée, il pourrait inévitablement faire naître des tensions. Un risque dont a parfaitement conscience Christian Horner, mais qu'il faut selon lui gérer sans tomber dans "la paranoïa".

"Je pense que c'est un problème de riche", admet le directeur de Red Bull. "Tout d'abord, n'importe quel directeur d'écurie espère avoir ce problème, et c'est quelque chose que l'on a déjà vécu. Le plus important est de veiller à ce que la paranoïa ne s'installe pas et que les deux pilotes soient traités sur un pied d'égalité. On se donne beaucoup de mal pour assurer l'équité, au point de savoir qui sort le premier du garage chaque week-end. Ils alternent même lors du débriefing pour savoir qui prend la parole en premier."

"Mais vous savez, c'est la course, c'est la Formule 1, et de temps en temps il y a quelque chose qui se passe, comme une voiture de sécurité, un arrêt au stand. On ne peut pas contrôler tous les aspects de ce sport et il y a toujours des variables. Je pense que tant que les pilotes savent qu'ils ont tous les deux les mêmes chances, tout dépend finalement de ce qu'ils font en piste. C'est là que l'on veut que ça se passe, et non pas que la fiabilité, par exemple, joue un rôle majeur dans la lutte pour le titre entre deux pilotes de notre écurie."

Les deux pilotes essaieront toujours de se sentir traités de manière juste et équitable, tout en essayant d'obtenir un avantage. Toto Wolff

La dernière fois que deux coéquipiers se sont réellement affrontés pour le titre remonte à l'ère Hamilton-Rosberg chez Mercedes, avec à l'époque de vives tensions en interne entre les deux pilotes. Toto Wolff, déjà à la tête de l'écurie allemande lors de cette rivalité intense des saisons 2014, 2015 et 2016, sait donc tout à fait à quoi Christian Horner fait allusion.

"D'après mon expérience, c'est une tâche très délicate pour Christian et son équipe, car les deux pilotes essaieront évidemment toujours de se sentir traités de manière juste et équitable, tout en essayant d'obtenir un avantage", analyse l'Autrichien. "Dans notre équipe, c'était important de maintenir beaucoup de transparence et de clarté, d'avoir des discussions avant de courir le dimanche, et de fixer des limites."

"Au final, les deux pilotes, même Nico et Lewis, ont respecté l'avis de l'équipe tout en admettant qu'il y avait entre eux un combat. En y repensant, il y a des choses que j'aurais probablement faites différemment, particulièrement en 2016. Mais il faut trouver le juste équilibre entre le fait d'accepter que ces deux-là courent pour un titre, et que c'est en même temps dans le même garage qu'ils appartiennent à une structure plus importante. Ce n'est pas toujours facile, car ce sont des bêtes de compétition."