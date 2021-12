Red Bull veut que Verstappen pilote "exactement" comme d'habitude

Max Verstappen a ce week-end l'opportunité de remporter le premier titre mondial de sa carrière, abordant le Grand Prix d'Abu Dhabi à égalité de points avec Lewis Hamilton, avec une victoire de plus. Le pilote Red Bull doit simplement s'assurer de ne pas inscrire moins d'unités que son rival pour être couronné à Yas Marina, mais de quelle manière le fera-t-il ?

L'hypothèse d'un accrochage qui déciderait du titre est dans tous les esprits, alors que la bataille entre les deux prétendants a encore gagné en tension le week-end dernier à Djeddah avec des incidents en pagaille les opposant, et pas moins de trois sanctions infligées à Verstappen pour son pilotage. Pour autant, chez Red Bull, on ne veut pas que le Néerlandais change quoi que ce soit.

"Je pense qu'à l'occasion il a été traité sévèrement", estime Christian Horner, directeur d'équipe. "Je pense qu'il est surveillé d'une manière que l'on n'a pas vue appliquée avec constance lors d'autres incidents. Et il se sent lésé. Je pense que le problème pour Max est que les regards sont tournés vers lui, il est sous le feu des projecteurs, il est aux avant-postes, il se bat contre un septuple Champion du monde, et je pense que les accusations sur son style de pilotage, sur ses standards de pilotage… Un certain discours est tenu pour lui mettre la pression."

Christian Horner, team principal, Red Bull Racing

D'après Horner, la Formule 1 peut s'estimer heureuse d'avoir un pilote aussi enthousiasmant que Vestappen. "Max pilote de manière fantastique, d'une manière qui enflamme les gens", affirme le Britannique. "Cela a attiré de nouveaux fans vers la F1 cette année. Mais nous ne voulons pas qu'il change. Nous voulons qu'il pilote exactement de la manière qui le place si près du titre mondial face à Lewis."

"C'est super de voir les nouveaux fans qui arrivent en F1 cette année, les jeunes fans qui arrivent. Et c'est en grande partie en raison de ce qu'il fait et de la manière dont il pilote, de la manière dont il défie le plus grand pilote de tous les temps, le pilote le plus victorieux, le plus grand champion. Je pense qu'il a tout le mérite, et bien sûr, la pression mentale sur un jeune homme aussi surveillé que lui est immense cette année."

"Vu la manière dont il se conduit et la manière dont il gère ça, c'est à juste titre qu'il se sent lésé par certaines de ces décisions. Et, bien sûr, ce que veut un pilote, c'est de la cohérence, et c'est que veut une écurie également. Je pense que c'est la chose la plus importante que nous demandons pour ce week-end." Horner ne manque d'ailleurs pas de mettre la pression sur les commissaires dans cette optique.