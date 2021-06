Red Bull : La victoire en France réfute les "accusations" de tricherie

Ces dernières semaines, Red Bull Racing a été au centre des attentions sur deux dossiers : d'abord celui de la flexibilité des ailerons arrière où, même si la structure n'était pas la seule soupçonnée de jouer avec les limites, elle a été largement mise en avant suite à des déclarations de Mercedes. Ensuite, celui des pressions de pneus, avec là encore des doutes sur les actions de plusieurs écuries dans le contexte des crevaisons survenues lors du GP d'Azerbaïdjan.

Ces deux affaires ont été prises à bras le corps par les instances qui ont mis en place de nouvelles procédures de contrôle dès la manche du Castellet. Cela n'a pas empêché, au Grand Prix de France, Max Verstappen de signer la pole, le meilleur tour et de l'emporter, ce qui lui a permis de conforter sa première place au classement général face à Lewis Hamilton. Sergio Pérez a quant à lui complété le podium, assurant à Red Bull un avantage de 37 points au classement constructeurs.

Quand il lui a été demandé si ce succès était un soulagement, Christian Horner a estimé que cela discréditait les critiques faites à l'encontre de Red Bull. "Beaucoup de commentaires ont été faits ces dernières semaines. Des accusations ont été portées contre nous. Mais nous avons respecté les règles et la façon dont nous avons réagi montre, je pense, notre force et notre sérieux, [et] que notre performance n'est pas basée sur la flexibilité de l'aileron arrière."

"Tout le temps, nous avons toujours suivi les prescriptions de Pirelli, et évidemment l'augmentation de la pression des pneus ce week-end a été un défi pour toutes les équipes. Mais encore une fois, l'équipe d'ingénieurs a fait un excellent travail en optimisant la voiture autour de cela."

Horner avait affirmé avant la course de dimanche que Red Bull pourrait battre Mercedes "n'importe où" si elle pouvait le faire au Paul Ricard, le circuit ayant été un bastion de la marque allemande ces dernières années. Après l'épreuve, le Britannique a déclaré que la performance en course pour renverser l'avantage traditionnel de Mercedes était "une preuve de l'intensité du travail de l'équipe" au cours des 12 derniers mois.

"N'oublions pas que 60% de la voiture est [issue de la voiture de 2020]. C'est le même châssis que celui avec lequel ils ont gagné toutes ces courses l'année dernière, donc je pense que l'équipe a fait un travail phénoménal. Nous devons juste continuer sur cette lancée, parce que Mercedes est une équipe vraiment forte. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne rebondissent, mais nous devons simplement continuer à faire ce que nous faisons."

