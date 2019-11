Pourquoi Red Bull a battu Mercedes dans les lignes droites du Brésil

Les écuries rivales de Red Bull ont souligné l'avantage de puissance au niveau de l'unité de puissance Honda à Interlagos lors du dernier Grand Prix, Max Verstappen ayant signé la pole position avant de remporter la course. L'altitude affectant différemment les différents moteurs sur le marché, beaucoup ont suspecté l'air moins dense d'avoir joué un rôle dans ces performances face aux groupes propulseurs Mercedes et Ferrari. Cependant, pour Christian Horner, il y a aussi des différences de réglages entre les voitures.

"Je pense qu'il faut regarder les niveaux d'appui également. Je pense que Mercedes avait un niveau d'appui plus important que le nôtre, ce qui les a aidés en course, mais peut-être pas en qualifications. On peut voir qu'ils ont été très compétitifs lors de la course et, à la fin des relais, ils étaient un petit peu plus rapides que nous. Donc il y a ce compromis sur la manière de générer votre temps au tour."

Le directeur technique de Honda, Toyoharu Tanabe, partage cette vision des choses, indiquant qu'il est impossible de désigner l'unité de puissance comme le facteur clé dans la forme de Red Bull sur les pistes en altitude. "La haute altitude n'affecte pas seulement l'unité de puissance mais l'aéro. Donc, au niveau du package, nous avions mieux, ou un fort package, à Mexico et ici. Je n'ai pas de réponse claire à ce sujet."

Horner, pour sa part, explique cependant que Honda est sur une bonne dynamique après une année globalement prometteuse pour l'avenir, avec trois succès. "Quand j'ai vu que les cinq dernières pole positions [au Brésil] étaient toutes pour Mercedes, c'était fantastique pour Honda de réaliser une pole [à Interlagos] pour la première fois depuis 1991. Ensuite, obtenir la victoire également, ça montre que le dur travail paye et on dirait vraiment que nous construisons une bonne dynamique."