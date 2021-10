La référence Russell va manquer à Latifi

Voilà deux saisons que George Russell et Nicholas Latifi font équipe chez Williams, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le rapport de force entre les deux hommes est à sens unique, notamment en qualifications. En 33 séances, Russell reste invaincu dans l'exercice du tour lancé, même si son partenaire se rapproche progressivement : relégué à 0"540 sur le sec l'an passé, celui-ci n'était plus qu'à 0"494 lors des six premiers Grands Prix de 2021, puis surtout à 0"190 sur les six séances représentatives suivantes.

Recruté chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton pour la saison 2022, Russell s'apprête à quitter Williams après trois ans de bons et loyaux services, et Latifi, qui va désormais être associé à Alexander Albon, salue la contribution de l'Anglais.

"En quoi George va me manquer comme coéquipier ? Je pense que George a été et demeure une excellente référence à avoir", souligne le Canadien. "On sait qu'il va toujours tirer quasiment le maximum de la voiture dans de nombreuses séances, neuf fois sur dix voire neuf fois et demie sur dix, en particulier en qualifications."

"Cela ne revient pas à dire que je doute que mon nouveau coéquipier soit capable de faire pareil, mais je pense que cette référence est très solide. Cela m'a été très bénéfique pour apprendre, surtout car c'est le début de ma carrière, comme pour lui. C'est agréable d'avoir cette référence, et c'est bien quand on le pousse dans ses retranchements et qu'on va plus vite que lui. Mais de même, quand c'est l'inverse, on apprend simplement de plus en plus vite."

Latifi est en tout cas satisfait de ses performances récentes, lui qui a pris la dix-septième place des qualifications à Istanbul avec près de sept dixièmes de retard sur Russell et a conclu la course au même rang, huit secondes derrière son équipier.

"Mes performances sont sur une certaine lancée, mes résultats pas vraiment. Je pense que la performance était encore là en qualifications et que le rythme de course était très bon. Je serais facilement passé en Q2 si nous avions fait un tour dans les trois dernières minutes. Le résultat n'est pas là, mais les performances et l'élan sont encore là, et c'est ce sur quoi je dois me concentrer pour continuer ainsi", conclut-il.

Propos recueillis par Adam Cooper