Refus d'Andretti par la F1 : la décision complète

Ce mercredi, après quasiment quatre mois d'attente, la Formule 1 a annoncé le rejet de la candidature d'Andretti Cadillac à l'entrée dans le Championnat du monde en 2025 ou 2026. La FIA avait pourtant, en octobre dernier, accepté le dossier de l'équipe, qui s'était alliée à Cadillac. Nous vous proposons le texte intégral de la décision rendue par la F1.

Introduction

1. Le 22 mars 2023, la FIA a publié une invitation à présenter une demande de participation au Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, à laquelle quatre candidats ont répondu, dont Andretti Formula Racing, LLC. La FIA a mené une procédure d'évaluation initiale, qui comprenait à la fois une série de questions et de réponses écrites et une réunion physique.

2. La FIA a annoncé le 2 octobre 2023 qu'elle était satisfaite de la candidature soumise par le demandeur, qui remplissait ses critères de sélection dans tous les aspects matériels, et qu'en conséquence, la FIA considérait que le demandeur devait passer à l'étape suivante du processus convenu tel que défini dans l'invitation, à savoir une évaluation par le détenteur des droits commerciaux de la valeur du demandeur pour le championnat. La procédure décrite dans l'invitation prévoit que la FIA et le détenteur des droits commerciaux doivent tous deux considérer qu'une candidature est appropriée pour qu'un nouvel entrant puisse être sélectionné.

3. La FIA avait précédemment partagé avec nous les documents soumis par chacun des quatre candidats en réponse à l'invitation, que nous avions étudiés. Suite à l'annonce de la FIA, nous avons écrit au demandeur le 10 octobre 2023 pour lui présenter le processus d'évaluation, ainsi que les détails des considérations et du processus décisionnel en vertu desquels nous allions mener notre évaluation commerciale. La lettre de procédure contenait une liste de questions à l'intention du demandeur, auxquelles ce dernier a répondu le 24 octobre 2023.

4. Après avoir eu l'occasion d'examiner les réponses du demandeur ainsi que nos propres délibérations, nous avons ensuite écrit au demandeur le 12 décembre 2023 pour l'inviter à une réunion physique dans nos bureaux afin qu'il puisse présenter sa demande, mais le demandeur n'a pas donné suite à cette offre.

5. Le présent document résume notre processus d'examen et les principales conclusions qui en découlent.

Processus d'évaluation

Image informatique présentée au moment de l'annonce de GM comme futur motoriste.

6. Comme le prévoit la lettre de procédure, nous avons pris en compte le large éventail de moyens par lesquels la valeur peut être apportée, y compris la valeur pour les fans, le prestige et la valeur pour la réputation de la discipline, l'équilibre compétitif du championnat et les objectifs de développement durable de la discipline. Les domaines clés de l'examen étaient les suivants :

a. l'examen de la compétitivité probable de la candidature du demandeur et de son impact sur la valeur ;

b. l'examen des dispositions prises par le demandeur en ce qui concerne la fourniture des unités de puissance et l'impact que ces dispositions auraient sur la performance compétitive du demandeur ;

c. l'étude des avantages potentiels que le demandeur pourrait apporter en termes de croissance et d'engagement des fans, ainsi que l'examen des documents équivalents préparés par C|T Group pour le compte du demandeur ;

d. la consultation des principales parties prenantes pour comprendre leur point de vue sur la valeur que le demandeur apporterait ;

e. la prise en compte de l'impact opérationnel de l'ajout d'une onzième équipe sur nos circuits existants ;

f. la prise en compte de l'impact probable de l'entrée du demandeur sur les résultats financiers du détenteur des droits commerciaux en tant qu'indicateur de valeur ; et

g. l'examen de la viabilité financière du demandeur sur la base des documents fournis.

7. Notre évaluation n'a pas impliqué de consultation des équipes de F1 actuelles. Cependant, en considérant l'intérêt supérieur du championnat, nous avons tenu compte de l'impact de l'entrée d'une onzième équipe sur toutes les parties prenantes commerciales du championnat.

Généralités

Michael Andretti

8. Notre processus d'évaluation a établi que la présence d'une onzième équipe n'apporterait pas, en soi, de valeur ajoutée au championnat.

9. Toute onzième équipe devrait démontrer que sa participation et son implication apporteraient des avantages au championnat. La manière la plus significative dont un nouvel entrant apporterait de la valeur est en étant compétitif, en particulier en se battant pour des podiums et des victoires. Cela augmenterait sensiblement l'engagement des fans et la valeur du championnat aux yeux des principales parties prenantes et sources de revenus, telles que les diffuseurs et les promoteurs de courses.

10. Le demandeur envisage une association avec General Motors (GM) qui n'inclut pas au départ la fourniture d'une unité de puissance, avec l'ambition d'un partenariat complet avec GM en tant que fournisseur de moteur en temps voulu mais sans que ce soit le cas avant quelques années. Le fait que la demande soit accompagnée dès le départ d'une fourniture d'unité de puissance de GM aurait renforcé sa crédibilité, bien qu'un constructeur novice en partenariat avec un tout nouveau fournisseur de moteur aurait également eu un défi important à relever. La plupart des tentatives pour établir un nouveau constructeur au cours des dernières décennies n'ont pas été couronnées de succès.

11. 2025 sera la dernière année du cycle réglementaire actuel et 2026 sera la première année du cycle suivant, pour lequel une voiture entièrement différente de celle du cycle précédent sera nécessaire. Le demandeur propose, en tant que constructeur novice, de concevoir et de construire une voiture en vertu de la réglementation 2025, puis, dès l'année suivante, de concevoir et de construire une voiture complètement différente en vertu de la réglementation 2026. En outre, le demandeur propose de tenter cela en dépendant d'un approvisionnement imposé auprès d'un fabricant d'unité de puissance rival qui sera inévitablement réticent à étendre sa collaboration avec le demandeur au-delà du minimum requis pendant que le demandeur poursuit son ambition de collaborer avec GM en tant que fournisseur de moteur à plus long terme, ce qu'un fournisseur de unité de puissance imposé verrait comme un risque pour sa propriété intellectuelle et son savoir-faire.

Le fait que le demandeur propose de [construire deux F1 complètement différentes au cours de ses deux premières années d'existence] nous amène à nous interroger sur sa compréhension de l'ampleur du défi à relever.

12. Nous ne pensons pas que la base soit suffisante pour qu'un nouveau demandeur soit admis en 2025, étant donné que cela impliquerait qu'un nouvel entrant construise deux voitures complètement différentes au cours de ses deux premières années d'existence. Le fait que le demandeur propose de le faire nous amène à nous interroger sur sa compréhension de l'ampleur du défi à relever. Bien qu'une inscription en 2026 ne soit pas confrontée à ce problème spécifique, il n'en reste pas moins que la Formule 1, en tant que pinacle du sport automobile mondial, représente un défi technique unique pour les constructeurs, d'une nature à laquelle le demandeur n'a été confronté dans aucune autre formule ou discipline dans laquelle il a déjà concouru, et il propose de le faire en dépendant d'un approvisionnement obligatoire en unité de puissance au cours des premières années de sa participation. Sur cette base, nous ne pensons pas que le demandeur serait un participant compétitif.

13. L'arrivée dans la discipline en tant que nouveau fabricant d'unité de puissance représente également un défi énorme, auquel les principaux constructeurs automobiles ont dû faire face dans le passé, et qui peut nécessiter plusieurs années d'investissements significatifs pour devenir compétitif. GM dispose des ressources et de la crédibilité nécessaires pour relever ce défi, mais le succès n'est pas garanti.

Conclusions de l'évaluation commerciale

Les logos d'Andretti et de Cadillac, marque du groupe GM.

14. Notre processus d'évaluation a établi que la présence d'une onzième équipe n'apporterait pas, en soi, de valeur au championnat. La manière la plus significative dont un nouvel entrant apporterait de la valeur serait d'être compétitif. Nous ne pensons pas que le demandeur serait un participant compétitif.

15. La nécessité pour toute nouvelle équipe de s'approvisionner obligatoirement en groupes propulseurs, potentiellement sur une période de plusieurs saisons, serait préjudiciable au prestige et à la réputation du championnat.

16. Bien que le nom Andretti soit reconnu par les fans de F1, nos recherches indiquent que la F1 apporterait de la valeur à la marque Andretti plutôt que l'inverse.

17. L'ajout d'une onzième équipe ferait peser une charge opérationnelle sur les promoteurs de courses, imposerait à certains d'entre eux des coûts importants et réduirait l'espace technique, opérationnel et commercial des autres concurrents.

18. Nous n'avons pas été en mesure d'identifier un effet positif significatif attendu sur les résultats financiers du détenteur des droits commerciaux, en tant qu'indicateur clé de la valeur commerciale pure du championnat.

19. Sur la base de la demande telle qu'elle se présente, nous ne pensons pas que le demandeur ait démontré qu'il ajouterait de la valeur au championnat. Nous concluons que la demande de participation du demandeur au championnat ne doit pas être acceptée.

20. Nous examinerions différemment une demande d'inscription d'une équipe au championnat 2028 avec une unité de puissance GM, soit en tant qu'équipe d'usine GM, soit en tant qu'équipe cliente GM concevant tous les composants autorisés en interne. Dans ce cas, il y aurait des facteurs supplémentaires à prendre en compte en ce qui concerne la valeur que le candidat apporterait au championnat, en particulier en ce qui concerne l'arrivée d'un nouveau constructeur prestigieux dans la discipline en tant que fournisseur d'une unité de puissance.