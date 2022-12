Règlement 2022 : la FIA répond aux critiques de Vettel

La saison 2022 marquait le début d'un nouveau chapitre pour la Formule 1, avec l'introduction d'un nouveau règlement ayant été pensé pour l'amélioration du spectacle sur la piste. Les responsables du championnat espéraient ainsi voir des voitures capables de se suivre de plus près, et donc de se dépasser plus facilement.

Même si le nombre de manœuvres réussies a augmenté cette année, certains sont tout de même restés dubitatifs quant à l'efficacité des nouvelles règles. Cela a notamment été le cas de Sebastian Vettel, le quadruple Champion du monde ayant estimé que le niveau de difficulté que représente le dépassement au volant d'une F1 2022 n'avait pas baissé par rapport à l'année précédente.

"Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence [avec 2021]. On se suit de plus près mais il y a moins de traînée donc il faut être plus près pour doubler", avait affirmé Vettel, ayant également fait part de sa déception sur les nouvelles roues 18 pouces : "Concernant les pneus, le grand objectif était d'améliorer la qualité de la course, mais je ne pense pas qu'il y ait une grande différence non plus. Je ne veux pas dire que c'est un échec mais il est certain que beaucoup d'efforts ont été fournis et pas tous n'ont été une réussite, disons-le ainsi."

Mais en donnant la parole à la FIA, les retours ne sont pas aussi négatifs. En tant que directeur technique des monoplaces de la fédération, Nikolas Tombazis a joué un rôle majeur dans l'écriture du nouveau règlement et a constaté de nettes améliorations en passant en revue la saison 2022.

Invité par Motorsport.com à réagir aux propos de Vettel, il a répondu : "Je pense que [le nouveau règlement] a amélioré la capacité des voitures à se suivre. Avec les pneus, ça a aidé. Clairement, pour une bonne course, il faut aussi que [les voitures] se battent en étant proches les unes des autres, et elles n'étaient pas si proches dans la deuxième moitié de saison. Il y a eu un vainqueur incontestable, bien sûr, mais je pense que ce sera beaucoup plus serré l'année prochaine. Avec la convergence [naturelle] et des voitures capables de se suivre de près et d'attaquer sans surchauffer les pneus, je pense que ça donnera lieu à de très bonnes courses."

"Dans l'ensemble, je pense que les courses ont été assez palpitantes cette année. Donc je ne pense pas que [ce règlement a été mis en place] pour un gain minime. Je pense que les gains ont été raisonnables et je peux confirmer que ça a demandé beaucoup d'efforts !"

Sebastian Vettel à la poursuite d'Esteban Ocon au GP d'Abu Dhabi.

En outre, l'effet des nouvelles F1 sur l'air semble poser problème aux pilotes. D'une part, certains se sont plaints de la réduction du phénomène d'aspiration en ligne droite ; de l'autre, certains ont déploré l'augmentation nette des turbulences en circulant à environ une seconde d'une autre voiture.

Tombazis, lui, a estimé qu'il était illusoire de s'attendre à voir des voitures insensibles aux perturbations aérodynamiques, tout en pointant que la FIA était satisfaite du comportement de la nouvelle génération de F1.

"Ne pas avoir de perturbations, ça n'arrivera jamais", a-t-il clamé. "Ce ne serait le cas que si les voitures avaient très peu ou pas d'appui, comme dans les années 1960. Il y aura donc toujours des turbulences. Dans le sillage proche, il y a quand même eu une réduction de la perte aérodynamique, nous sommes passés d'une perte de 50% à une perte d'environ 25%. Ça reste important mais, à ce moment-là, vous êtes dans la zone DRS et vous pouvez compenser partiellement la perte."

"Si vous simulez deux voitures qui se suivent à une seconde d'intervalle, cette seconde représente environ 60 mètres en ligne droite et 20 mètres en virage, en raison de la vitesse. Donc le pourcentage de gain dans le virage est toujours beaucoup plus important que la perte en ligne droite. Certains sceptiques disaient : 'On perd l'aspiration'. Elle est en effet un peu réduite mais lorsque vous faites une simulation pour savoir dans quelle mesure la voiture qui a une seconde de retard peut s'approcher de la voiture de tête, vous êtes toujours dans une bonne posture."

Avec Jonathan Noble