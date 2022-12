Planchers 2023 : la FIA convaincue d'avoir fait "le bon choix"

L'introduction d'un nouveau règlement technique cette saison en Formule 1 a à la fois modifié l'apparence et le comportement des monoplaces. Désormais influencées davantage par l'effet de sol, les voitures ont pour la plupart été touchées par le phénomène aérodynamique du marsouinage dès les premiers tours de roue.

L'impact de ces rebonds intempestifs sur la santé des pilotes, leur tête étant constamment secouée en piste, a motivé la FIA à intervenir en cours de saison, via l'application d'une Directive Technique comprenant une mesure de l'oscillation aérodynamique (AOM). En outre, l'organe directeur a procédé à des changements plus profonds en revoyant son règlement pour 2023. L'an prochain, le bord du plancher des monoplaces sera relevé de plusieurs millimètres et des contrôles de flexibilité plus stricts seront mis en place afin de réduire le plus possible la possibilité de voir une voiture marsouiner.

Et en dépit de la protestation de certaines équipes, la FIA est convaincue d'avoir pris la bonne décision, d'autant plus que le marsouinage a fait un retour inattendu lors de l'ultime épreuve de la saison 2022, à Abu Dhabi. Nikolas Tombazis, directeur technique des monoplaces de la FIA, a ainsi confirmé à Motorsport.com qu'il n'y avait "aucun doute sur le fait que nous [la FIA] avons fait le bon choix". "Nous avons essayé de trouver une solution pragmatique, à court terme, et une solution à moyen terme", a-t-il ajouté en faisant référence à l'AOM. "Cela n'effacera pas nécessairement [le marsouinage] complètement, mais ce sera un pas supplémentaire."

Mercedes a été l'une des équipes les plus affectées par le marsouinage et George Russell l'un des plus fervents avocats du changement de règles pour 2023. Le pilote de la Flèche d'Argent frappée du numéro 63 est aujourd'hui convaincu que la F1 a fait un pas dans la bonne direction.

"Les changements apportés par la FIA, avec le bord du plancher surélevé, seront une amélioration à cet égard", a-t-il commenté. "[Les rebonds] épuisent beaucoup, clairement. J'avais oublié les sensations du pilotage d'une voiture rebondissant dans les virages et s'affaissant un peu en ligne droite. Je serais donc heureux si j'arrivais à Bahreïn l'an prochain sans vivre tout ça."

Propos recueillis par Adam Cooper