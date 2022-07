Règles 2023 : "facile" de jouer la carte de la sécurité, selon Horner

Pour tenter d'enrayer le problème du marsouinage auquel ont été confrontées plusieurs équipes au début de la saison, la FIA a annoncé qu'elle modifierait son Règlement Technique 2023. Notamment, les bords du plancher seront relevés de 25 mm et des contrôles plus stricts de cet élément seront mis en place. Toutefois, la fédération s'est heurtée au désaccord d'un certain nombre d'équipes.

Ainsi, Red Bull a exprimé son opposition à tout changement de règles, affirmant que les équipes qui ne souffraient pas du marsouinage ne devaient pas payer pour celles qui ont eu plus de difficultés. Interrogé par Motorsport.com après le Grand Prix de France, le directeur d'équipe Christian Horner a demandé aux responsables de la F1 de "suivre simplement la procédure normale".

"Encore une fois, je n'ai vu aucun problème ici [en France]", a-t-il indiqué au sujet du marsouinage. "Je pense que l'on n'a vraiment pas vu de problème lors des trois ou quatre dernières courses. Donc je pense qu'il y faut simplement trouver une solution de bon sens et non réécrire le règlement pour l'an prochain à ce moment de l'année. Avec les plafonds budgétaires en place, c'est tout simplement trop tard."

"Je pense que c'est en fait un problème encore plus grand pour certaines des plus petites équipes, qui n'auraient tout simplement pas les ressources [nécessaires] pour pouvoir réagir. Je pense que quelle que soit la mesure prise, il faut qu'elle soit raisonnable."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Plus tôt dans la semaine, Horner a affirmé que le lobbying sur la modification du règlement pour des raisons de sécurité avait pour but d'aider une "certaine équipe", à savoir Mercedes, qui a particulièrement souffert des rebonds en début d'année. La marque à l'étoile l'a nié, affirmant que les modifications du plancher ne garantiraient pas une amélioration de ses performances.

Si cela concerne la sécurité, le Règlement Technique F1 de la FIA peut être modifié sans le soutien des équipes et "sans préavis ni délais", mais Horner doute : "Je conteste que [le marsouinage] soit un problème de sécurité. C'est à l'équipe de décider comment elle veut exploiter sa voiture. On peut supprimer le marsouinage très facilement mais en sacrifiant de la performance. Ce n'est donc pas le rôle de la FIA de s'assurer qu'une équipe est compétitive, sinon nous aurions eu une BoP [balance de performance] des moteurs sur les dix dernières années."

Horner a estimé qu'une partie du problème était l'absence de définition dans le règlement de ce qui constitue un problème de sécurité. Et selon le Britannique, il est "très facile" de jouer la carte de la sécurité "parce que, théoriquement, ce n'est pas sujet à un vote à la Commission ou au Conseil Mondial", a-t-il ajouté. "Je pense que quelque chose peut être fait mais je pense que cela doit simplement être raisonnable. Les chiffres qui ont été discutés sont beaucoup trop extrêmes par rapport à la réalité de ce qui pourrait probablement être fait."

Bien que les équipes soient divisées, toutes ont souligné la nécessité d'une résolution rapide du problème alors qu'elles sont déjà engagées sur le développement de leurs F1 de 2023. "Il est trop tard pour redesigner aujourd'hui la voiture de l'an prochain. S'ils parlent de l'augmentation de 25 mm de la hauteur du plancher, c'est une aérodynamique complètement différente", a conclu Horner.