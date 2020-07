Règles COVID-19 en Hongrie : risque de prison en cas d'infraction

Bien que la pandémie de COVID-19 soit globalement maîtrisée en Hongrie avec moins de 100 nouveaux cas recensés sur les deux dernières semaines, le gouvernement hongrois ne veut prendre aucun risque avec l'organisation de l'événement majeur qu'est un Grand Prix de Formule 1, même à huis clos et avec "seulement" quelques milliers de personnes dans les paddocks.

Un confinement strict sera en vigueur pour les non-Européens – soit une grande partie des intéressés depuis le Brexit – en plus des mesures sanitaires déjà instaurées par la Formule 1 elle-même. Tout contrevenant risquera une peine de prison ou une lourde amende.

"Les Britanniques ou personnes d'autres nationalités en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ne doivent pas quitter le circuit ou leur lieu d'hébergement pour quelque raison que ce soit, hormis les trajets entre ces deux lieux ainsi que leur arrivée en Hongrie et leur départ du pays", indique la note, qu'a pu consulter Motorsport.com.

"Ces personnes ne sont autorisées à utiliser ni les transports en commun, ni les taxis. Tous les repas doivent être pris au circuit ou sur le lieu d'hébergement, et tout temps libre doit être passé dans l'enceinte du lieu d'hébergement. Toute infraction à ces restrictions supplémentaires sera sujette à sanction par les autorités hongroises et passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende pouvant atteindre environ 15 000 €."

Bien qu'ils ne soient pas officiellement concernés par les restrictions en question, il est "fortement recommandé" aux Européens de les respecter également, "afin de démontrer clairement la volonté de toutes les parties prenantes et personnes présentes de respecter les mesures établies par le gouvernement hongrois pour la tenue de l'événement, et pour éviter toute éventuelle confusion avec la communauté locale".

Rappelons que deux pilotes, ceux de Ferrari, se sont déjà fait remarquer par des infractions vis-à-vis des directives de la Formule 1. Sebastian Vettel a quitté sa "bulle sociale" le week-end dernier pour aller parler aux dirigeants de Red Bull Racing Christian Horner et Helmut Marko, aucun des trois hommes n'ayant alors porté de masque, tandis que Charles Leclerc est rentré à Monaco entre les deux Grands Prix du Red Bull Ring, rencontrant des personnes en dehors de sa "bulle sociale" également. "Je pense que les deux pilotes ont compris qu'ils avaient fait quelque chose de mal, et je suis convaincu qu'ils feront plus attention à l'avenir", a déclaré Mattia Binotto, directeur de la Scuderia.

