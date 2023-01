La relation Vasseur/Leclerc n'inquiète pas Sainz

C'est ce mois-ci que Frédéric Vasseur va prendre la tête de la Scuderia Ferrari, qui a fait son retour aux avant-postes sous la houlette de Mattia Binotto en 2022 mais n'a pas exploité son potentiel au mieux, en raison de problèmes techniques, d'erreurs stratégiques et de fautes de pilotage. Sixième chef de la structure de Maranello en une quinzaine d'années, Frédéric Vasseur va tenter de réussir là où Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene et Mattia Binotto ont échoué. L'objectif est notamment de renouer avec le titre des pilotes, qui échappe à l'écurie depuis 2007.

Vasseur connaît d'ailleurs très bien l'un des deux pilotes au cheval cabré, puisque Charles Leclerc avait remporté le titre GP3 avec l'équipe ART Grand Prix cofondée par le Français en 2016. Il a ensuite fait ses débuts en Formule 1 chez Sauber, dont Vasseur était le directeur. Carlos Sainz craint-il que la relation entre les deux francophones puisse jouer en sa défaveur ?

"Non, parce que je ne pense pas partir de zéro", répond à Autosprint celui qui a révélé avoir été courtisé par Vasseur quand ce dernier était à la tête de Renault F1. "Comme je le disais, je suis certain que je vais bien m'entendre avec lui et qu'il sera content de moi quand il me verra travailler, et de mon rapport avec l'équipe et avec Charles. Je pense que le fait qu'il ait une relation bien établie avec Leclerc sera très utile pour tout le monde afin d'accélérer son adaptation ici."

Sainz est en tout cas convaincu que Vasseur est un bon choix pour remplacer Binotto à la tête de la Scuderia. "Oui, d'après ce que l'on m'a dit et étant donné la façon dont je l'ai toujours connu, je pense qu'il est la bonne personne", indique l'Ibère. "Tout le monde le connaît dans le paddock et je suis certain qu'il s'en sortira très bien. Il y aura une période d'adaptation, mais Fred connaît très bien la Formule 1, ainsi que Ferrari. Il va désormais y avoir cette phase de préparation pour ensuite commencer à travailler à fond avec lui."

Avec Léna Buffa

