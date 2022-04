Remonté à la quatrième place, Sainz pense à la victoire

Carlos Sainz aurait probablement aimé que son week-end se déroule sans accroc mais le pilote Ferrari a dû composer avec un accident lors des qualifications du Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui se sont exceptionnellement déroulées le vendredi en raison du format sprint. Dixième sur la grille pour la course déterminant la grille de départ du Grand Prix de dimanche, alors que son coéquipier Charles Leclerc partait deuxième, l'Espagnol est parvenu à gagner six positions pour s'assurer un départ en troisième ligne.

Désormais, seule la voiture de Sergio Pérez sépare Sainz du tandem Verstappen-Leclerc, qui se disputera probablement la victoire ce dimanche. Mais le pilote de la voiture #55 est prêt à s'immiscer dans cette lutte. "Je pense que j'ai simplement fait du mieux que j'ai pu aujourd'hui", a commenté Sainz au micro de Sky Sports. "Avec la manière dont la course s'est déroulée, je savais que je devais atteindre le top 5 et, avec un peu de chance, le top 4. J'ai fait P4, je suis dans le coup pour [dimanche]. C'était une course solide et je suis maintenant prêt à me battre contre tout le monde."

"Le plus important, c'est que nous avons bien rebondi aujourd'hui et que nous nous sommes mis dans la lutte pour demain, et demain tout peut arriver", a-t-il confié à Motorsport.com. "Je peux encore gagner, je peux encore faire un podium et finir le week-end [en étant] assez satisfait. L'important est de continuer à apprendre de ces erreurs."

Sainz a également évoqué l'importance du Sprint, une course de 100 kilomètres, pour les préparatifs de la course. "C'était aussi important de faire des tours solides pour sentir la voiture dans l'air sale avec la dégradation, qui était assez élevée aujourd'hui", a-t-il ajouté sur Sky. "Comme vous avez pu le voir avec Charles, nous avions plus de mal avec le graining à l'avant que les Red Bull. C'était donc une très bonne simulation de ce qui pourrait se passer [dimanche] dans le premier relais. Cela devrait nous donner une meilleure compréhension."

Sainz est rapidement remonté au classement lors du Sprint, passant peu de temps derrière des adversaires au rythme inférieur. Toutefois, si le pilote Ferrari était en apparence très à l'aise au volant de sa voiture rouge, la réalité était bien différente.

"Je suis content d'avoir l'air d'être à l'aise depuis l'extérieur [mais] je ne suis pas encore à l'aise à l'intérieur", a-t-il affirmé. "Je ne suis pas encore aussi propre que je le voudrais, une erreur comme celle [des qualifications] prouve que je ne suis peut-être pas encore satisfait de la voiture à 100% et que je ne la comprends pas complètement. Mais je me bats, je fais de mon mieux pour faire correspondre [la voiture] à mes besoins, pour changer mon pilotage. Des erreurs vont se produire lorsque l'on se lance un tel challenge."