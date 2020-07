Renault : L'arrivée d'Alonso n'est pas un désaveu de l'académie

Renault retrouvera à partir de 2021 Fernando Alonso. L'Espagnol, Champion du monde 2005 et 2006 avec la marque française, va faire son retour en F1 à 39 ans et sera aligné aux côtés d'Esteban Ocon. Une décision qui barre forcément, au moins provisoirement, la route aux jeunes pousses de la filière des pilotes issus de l'académie du Losange.

Guanyu Zhou et Christian Lundgaard courent tous les deux en F2 cette année et figuraient dans la shortlist des potentiels candidats à un baquet du côté d'Enstone la saison prochaine. Cyril Abiteboul a toutefois expliqué que le début de saison retardé et donc le manque d'opportunités de pouvoir les évaluer correctement avaient conduit l'équipe à pencher pour l'expérience.

"C'est une question très importante", a déclaré Abiteboul au moment de réagir aux critiques faites concernant le choix d'Alonso. "Parce que je peux déjà m'attendre à ce que notre décision de retrouver Fernando puisse être vue comme un manque d'intérêt ou de loyauté envers notre propre projet de Renault Sport Academy. Et ce n'est pas le cas, je veux être extrêmement clair que ce n'est pas le cas."

"Le plan de l'académie au moment où nous l'avons mise en place était en effet de pouvoir avoir un pilote en F1 en 2021. Et, qui sait ? Ça sera peut-être le cas. Mais soyons clairs : il est vrai que la crise de cette année a eu de nombreux impacts importants, dont le fait de retarder le début de saison, et en conséquence de retarder notre capacité à juger la performance des deux plus âgés de notre académie, Guanyu Zhou et Christian Lundgaard."

"Ils ont tous deux connu un très bon week-end [lors du premier meeting à Spielberg]. Zhou aurait pu gagner la course [principale], et Christian était quatrième de sa première course sans aucun test hivernal. Nous sommes donc très, très sérieux à propos de l'académie, très sérieux à propos de ces deux personnes en particulier. Et le plan restera de voir comment ils peuvent rejoindre la F1. Je suis sûr que Fernando comme Esteban ont beaucoup à apporter à leur propre développement."