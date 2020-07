Renault/Alonso : un "choix mutuel audacieux" pour Abiteboul

Douze ans après son dernier passage au sein du constructeur français et 15 ans après son deuxième et dernier titre acquis avec le Losange, Fernando Alonso fait donc son retour chez Renault et à Enstone. L'Espagnol reprendra du service à partir de la saison 2021, à l'âge de 39 ans, pour un passage qui devrait au moins, selon toute vraisemblance, durer deux saisons, lui permettant ainsi de goûter à la Formule 1 version réglementation technique 2022.

Alors même qu'il y a encore quelques semaines, l'avenir de Renault en discipline reine était en doute dans le contexte de ses performances en 2019 et de l'incertitude économique mondiale, les déclarations des responsables et ce recrutement viennent confirmer les ambitions de la marque à court et moyen termes en Championnat du monde. "L’arrivée de Fernando s’inscrit dans le projet du Groupe Renault de poursuivre son engagement en Formule 1 et de progresser vers le sommet de la hiérarchie", a ainsi déclaré Cyril Abiteboul, directeur général de l'écurie.

"Sa présence dans notre équipe est un formidable atout sur le plan sportif mais aussi pour la marque à laquelle il est très attachée. La force du lien entre lui, l’écurie et les fans en fait un choix naturel. Au-delà des succès passés, c’est un choix mutuel audacieux ainsi qu’un projet pour écrire l’avenir. Son expérience et sa détermination vont nous permettre de tirer le meilleur de chacun pour amener l’équipe vers l’excellence que la Formule 1 moderne exige."

"Il va également apporter à notre équipe qui a connu une croissance très rapide une culture de la course et de la gagne pour surmonter ensemble les obstacles. Aux côtés d’Esteban [Ocon], il aura pour mission d’aider Renault DP World F1 Team à préparer le rendez-vous de la saison 2022 dans les meilleures conditions possibles."

Renault souhaite et dispose des moyens pour retrouver les podiums, moi aussi. Fernando Alonso

Quant à Alonso, il fait son retour dans sa "famille" et assure que ses ambitions sont "en ligne" avec le projet Renault. "Renault c’est ma famille, ce sont mes meilleurs souvenirs en Formule 1 avec mes deux titres de Champion du monde, mais je regarde devant. C’est pour moi une immense fierté mais aussi une grande émotion que de retrouver cette équipe qui m’a donné ma chance au début de ma carrière et qui me donne aujourd’hui l’opportunité de revenir au plus haut niveau."

"J’ai des convictions et des ambitions en ligne avec le projet de l’écurie. Leur progression de cet hiver crédibilise les objectifs de la saison 2022, et de mon côté, j’apporterai toute mon expérience de la course pour la partager avec chacun, ingénieurs, mécaniciens, coéquipiers. L’équipe souhaite et dispose des moyens pour retrouver les podiums, moi aussi."