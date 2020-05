Renault confirme qu'Alonso "est une option" pour remplacer Ricciardo

Après la mauvaise nouvelle qu'a été l'annonce du départ de Daniel Ricciardo, un peu plus d'un an après ses débuts pour Renault en Formule 1 et alors même que n'a pas commencé sa seconde et donc dernière saison à Enstone, l'écurie française a reçu la confirmation que son avenir était assuré, en dépit des difficultés rencontrées par le Losange et l'important plan d'économies qui va être mis en place par le groupe. Désormais, la priorité est donc de rechercher le pilote qui fera équipe à l'avenir avec Esteban Ocon.

Le nom le plus cité actuellement est celui de Fernando Alonso. Le double Champion du monde, qui a quitté la discipline en fin d'année 2018 après une nouvelle saison difficile chez McLaren, souhaite revenir en F1, et au vu du marché sa meilleure chance semble être de faire un second retour chez Renault. Interrogé sur le sujet par RMC, Cyril Abiteboul a confirmé que l'Espagnol faisait partie d'une liste de pilotes intéressants, dans laquelle il est également possible de mettre Sebastian Vettel, qui quittera Ferrari en fin d'année.

"Ça peut être beaucoup de pilotes. Il y a des beaux pilotes qui seront disponibles l’année prochaine, [Alonso] est une option. Il y a d’autres options. La seule chose que je peux vous affirmer, c’est qu’on va prendre le temps de la réflexion, c’est une décision extrêmement importante. On n’a pas voulu rentrer dans cette espèce d’activisme qu’il y a eu de la part de Ferrari et de McLaren pour des raisons qui sont les leurs. Franchement, décider d’un pilote alors que la saison n’a même pas commencé, on trouvait ça un peu étrange. D’une certaine façon, on s’est un peu retirés de ce mouvement là, sachant qu’il y aurait des options."

"On est justement en train de les explorer avec Alain Prost et Jérôme Stoll, et la direction générale de Renault. C’est une décision importante parce que c’est un pilote qui sera probablement avec nous plusieurs années, en particulier jusqu’à 2022 avec le bouleversement réglementaire qui a été confirmé cette semaine par la FIA. Un grand nombre de mesures réglementaires [ont été votées], en particulier un nouveau règlement, le Règlement Financier, qui va plafonner [les dépenses] à un montant beaucoup plus faible qu’initialement envisagé, et cela va fortement rebattre les cartes. Également un nouveau Règlement Technique et beaucoup d’autres choses."

"Cela veut dire que ce choix de pilote, d’une certaine façon, c’est le dernier élément du puzzle de notre reconstruction, également de la confirmation faite hier par Clotilde Delbos, CEO de Renault : malgré le plan stratégique, l’engagement [en F1] reste intact. Donc, ce choix de pilote, il est particulièrement important, d’où l’importance de prendre notre temps et de faire le choix qu’il faut."

