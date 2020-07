Renault croit avoir résolu ses problèmes de radiateurs

Daniel Ricciardo a abandonné lors du Grand Prix d'Autriche inaugural alors qu'Esteban Ocon a dû mettre pied à terre lors du GP de Styrie, tous deux en raison du même problème de refroidissement. Après la deuxième épreuve, le directeur exécutif de Renault, Marcin Budkowski, a indiqué qu'une "fissure sur le radiateur", une pièce "fabriquée par un fournisseur", en était la cause et que l'équipe voulait corriger ce défaut avant la Hongrie.

Interrogé sur les derniers développements à ce propos par Motorsport.com, Ocon a répondu : "Eh bien, dans les sports mécaniques, le risque zéro n'existe bien sûr pas, mais nous pensons connaître le problème, nous pensons l'avoir résolu, [et] avec un peu de chance ça n'arrivera plus. Bien entendu, c'est deux fois un problème que l'on ne voulait pas avoir, mais oui, nous devons désormais tirer le maximum des opportunités que nous avons."

Ricciardo a pour sa part ajouté : "On nous a dit que tout cela semblait bien plus prometteur maintenant, [après] les deux défaillances que nous ne voulions pas. Mais je pense qu'ils en savent assez pour corriger ça."

L'Australien en a également profité, lui qui a déjà roulé avec Renault l'an passé sur le Red Bull Ring, pour tirer un premier bilan de la R.S.20 par rapport à sa devancière, jugée meilleure sur la partie "arrière". "Je ne pense pas avoir besoin de beaucoup rentrer dans les détails, mais pour expliquer, et ce n'est pas révéler quoi que ce soit, c'est vraiment juste au moment de mettre la puissance. Pour l'essentiel, vous pouvez être à fond plus tôt."

"Oui, en Formule 1 il y a beaucoup de grip, mais – pour quelqu'un qui regarde à la maison, qui pense que nous sortons des virages et 'boum !', directement à 100% sur l'accélérateur – [en fait] il y a beaucoup de ressenti et beaucoup de temps avant d'y être."

"Vous sentez l'adhérence et tout ça. Disons que s'il fallait deux secondes pour atteindre la pleine accélération, ce temps est désormais réduit parce que nous avons plus d'appui et plus d'adhérence. Je suppose [que la voiture] s'assoit au moment où elle reçoit la puissance, nous le sentons."

"C'est la chose majeure, les sorties [de virages] ont été améliorées, et c'était la première chose que j'ai pu ressentir lors des essais. Et c'est toujours la force de la voiture que je ressens, et c'est la chose la plus importante pour moi."

