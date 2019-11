Renault admet qu'il faudra augmenter ses dépenses en 2020

L'entrée en vigueur en 2021 d'un Règlement Financier permettra la mise en place d'une mesure qui a longtemps semblé inimaginable en Formule 1 : un plafond de dépenses. Celui-ci, fixé à 175 millions de dollars, soit environ 157 millions d'euros, ne comprend pas l'ensemble des postes de dépenses d'une écurie (les frais marketing et les dépenses liées aux pilotes en sont, par exemple, exclus). Toutefois, même si sa portée réelle sera limitée, les structures de pointe, dont les budgets dépassent allègrement cette limite, seront les plus touchées et devront donc s'y adapter.

Mais, en attendant 2021 et maintenant que les règlements sont connus, il reste une année entière où les dépenses engagées pourront l'être sans restriction autre que celle fixée par chaque entreprise. Et à ce petit jeu, d'aucuns craignent, à l'image de Christian Horner, team principal de Red Bull, que d'importants investissements soient lancés la saison prochaine pour garantir aux top teams une avance sur le plan technique au moment de l'entrée en vigueur de la révolution réglementaire.

Pour Renault, dont la situation reste encore floue au-delà de 2020 en raison de l'audit approfondi lancé par la nouvelle direction de l'entreprise et qui pourrait déboucher sur la remise en cause du programme F1, il est évident que la préparation à 2021 passera par des dépenses supplémentaires. "Nous pouvons affirmer que toutes les équipes font face à la même situation, mais il y a des écuries, et je ne vais pas en nommer en particulier, qui sont satisfaites de leur situation et n'ont pas l'ambition que nous avons en 2021", a-t-il déclaré à Motorsport.com.

"Ce n'est pas un point particulier dans leur programme, alors que c'est le cas pour nous. Nous devrons investir bien plus que certaines des écuries contre lesquelles nous nous battons directement aujourd'hui, donc il va s'agir d'un défi. Nous devrons également faire preuve de bon sens avec ce que nous engagerons en 2020. Mais Racing Point est-il vraiment intéressé par 2021 ? Oui, ils vont courir en 2021 mais espèrent-ils que 2021 fasse une grande différence pour eux ? Je n'en suis pas sûr. Et c'est là que se situe notre stratégie, parce que l'ambition, les objectifs diffèrent. Cela peut avoir un impact sur la piste à très court terme et c'est un challenge qu'il faut accepter et auquel nous devons faire face."