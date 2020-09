Renault F1 deviendra Alpine en 2021, c'est officiel !

Tous les signaux allaient dans ce sens depuis deux jours, Luca de Meo a mis fin au suspense : dès la saison prochaine, l'écurie Renault F1 Team sera renommée pour devenir Alpine F1 Team. Le nouveau grand patron du groupe Renault, entré en fonction début juillet, a confirmé la nouvelle ce dimanche matin à Monza, en marge du Grand Prix d'Italie.

Les rumeurs ont enflé après l'annonce par le Losange d'un processus de réflexion lancé pour rendre autonomes ses différentes marques. Pour Alpine, le pilotage de la mission a été confié à Cyril Abiteboul, déjà directeur général de Renault Sport Racing ainsi que de l'écurie Renault en F1. Vendredi, le Français avait renvoyé la question du nom de l'équipe vers son PDG, qui a donc communiqué en ce sens.

Revoyant en profondeur sa stratégie, Renault choisit donc de confier l'incarnation de son programme sportif à la marque Alpine. Dès 2021, l'écurie Renault changera donc totalement d'identité et de couleurs, même si son fonctionnement général n'est pas remis en cause, autour de ses deux bases d'Enstone (pour le châssis, en Grande-Bretagne) et de Viry-Châtillon (pour le moteur, près de Paris).

"C'est un gros changement car Renault est là depuis 43 ans", reconnaît Luca de Meo. "Le nom restera sur la voiture mais comme motoriste, donc il sera visible. Nous utiliserons la F1 comme plateforme pour vendre une marque que nous voulons développer dans le groupe. Même si Renault est une marque magnifique, Alpine s'intègre encore mieux au monde de la F1."

"Alpine est une belle marque, puissante et vibrante, qui colle un sourire sur le visage de ses adeptes. En lançant Alpine, symbole de l’excellence française, dans la plus prestigieuse des disciplines automobiles mondiales, nous poursuivons l’aventure des constructeurs dans un sport renouvelé. Nous apportons aussi une marque de rêve aux côtés des plus grands noms, pour des courses automobiles spectaculaires faites et suivies par des passionnés. Alpine amènera enfin ses valeurs dans le paddock de la Formule 1 : élégance, ingéniosité, et audace."



Les pilotes de la saison 2021 sont d'ores et déjà connus, puisqu'il s'agira de Fernando Alonso et Esteban Ocon.

"Ce changement intervient à un moment clé dans la trajectoire de l’écurie et du sport", fait remarquer Cyril Abiteboul. "Alpine apporte un nouveau sens, de nouvelles valeurs et couleurs dans le paddock avec l’esprit de compétition venu d’autres univers et l’agilité créatrice française. Ce seront des atouts dans la préparation des échéances de 2022. Le nouveau cadre réglementaire et financier installera les conditions d’un sport automobile plus équitable dans sa redistribution des revenus, plus simple et progressiste dans sa gouvernance. La mise en place du plafonnement budgétaire mettra un terme à la course à la dépense et permettra de valoriser les équipes signataires pour leur valeur sportive. Alpine a toute sa place en Formule 1 et pourra prétendre à la victoire."