Renault en essais avec sa F1 2018 au Red Bull Ring

Le test de Renault aura lieu les 16 et 17 juin à Spielberg. Daniel Ricciardo et Esteban Ocon disposeront d'une journée chacun, l'Australien débutant ces essais le mardi. La décision a été prise d'utiliser la R.S.18 afin d'engranger le maximum de kilomètres puisqu'il s'agit d'une F1 "ancienne", de deux ans d'âge, qui n'est pas soumise aux mêmes restrictions réglementaires que les voitures 2020. Mercedes a fait de même plus tôt cette semaine, à Silverstone, avec la W09.

Le choix du Red Bull Ring est, de la part de Renault, évidemment intéressant puisque cela va permettre à l'écurie de pouvoir récolter des informations supplémentaires concernant l'environnement de travail et les caractéristiques du tracé à un peu plus de deux semaines des Grands Prix d'Autriche et de Styrie.

Mais selon les informations de Motorsport.com, cette décision a semble-t-il également été prise car la quarantaine qui pèse sur les voyageurs arrivant au Royaume-Uni ou en France, qui est de 14 jours, a rendu impossible le fait de pouvoir organiser rapidement un tel roulage à Silverstone ou au Paul Ricard. L'Autriche, en revanche, a traversé la crise sans trop de mal et n'a pas de telles restrictions en place, en faisant donc une destination rêvée, surtout avec les deux courses qui se profilent.

Dans un communiqué, Renault a remercié son personnel pour la mise en place de ce test en dépit des difficultés : "Un grand merci à tous les membres de l'équipe qui se sont réunis pour trouver des solutions logistiques afin de donner à nos pilotes la meilleure préparation possible pour les deux premières courses de la saison en Autriche."

Il semble que le fait que la quarantaine britannique empêche le personnel français du Losange de voyager en Grande-Bretagne rapidement ait constitué un facteur déterminant dans l'impossibilité, pour McLaren, d'effectuer des essais avec une voiture 2018.