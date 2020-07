Renault : Des évolutions et un "pas en avant" espéré à Silverstone

Avec trois arrivées successives à la huitième place (deux pour Daniel Ricciardo, une pour Esteban Ocon), Renault a fait dans la régularité en juillet mais certainement pas au niveau espéré. La R.S.20 a souvent donné le sentiment de pouvoir faire mieux, mais la fiabilité a été le point noir du début de saison en raison de soucis de radiateur, tout comme la difficulté à exploiter le plein potentiel de la monoplace en Hongrie. Avec 12 points au compteur, l'écurie française occupe la sixième place du championnat constructeurs mais voit déjà la concurrence s'échapper.

Pour autant, la structure d'Enstone n'abdique pas et arrive à Silverstone avec "plusieurs nouveautés" sur son auto. Le Losange ne prétend pas révolutionner la face du championnat mais entend tout de même franchir un cap lui permettant de viser de plus gros points, et surtout avec les deux voitures.

"C’est une évolution décente et il sera intéressant d’en voir les performances à Silverstone", explique Pat Fry, directeur technique châssis. "Je ne dirais pas que cela suffira pour bouleverser la hiérarchie, mais c’est un bon pas en avant à ce stade de la saison. Silverstone est un bon circuit pour tester cela avec suffisamment de lignes droites pour évaluer les éléments aérodynamiques ainsi qu’une grande variété de virages pour en jauger véritablement les effets sur le comportement de la voiture. Un autre aspect à prendre en compte sera le vent pouvant souffler fort à Silverstone et nous pourrons voir si nous avons progressé dans ces conditions depuis les essais de Barcelone. Si le temps est sec, nous aurons une idée précise de notre situation."

Dans le clan jaune et noir, on a la conviction de ne pas avoir optimisé la performance lors des trois premiers rendez-vous de la saison, tout en ayant de bonnes idées de ce qui doit être amélioré sans délai.

"Les résultats obtenus sont probablement ceux que nous méritons en ce moment", estime Pat Fry. "C’est bien de voir que nous avons amélioré la voiture et que nous sommes parmi les écuries ayant le plus progressé par rapport à l’an dernier. Il reste évidemment beaucoup de travail et nous devons poursuivre notre développement. La fiabilité a été décevante et de tels problèmes sont frustrants. Nous travaillons sans relâche à ce sujet et nous devons améliorer tous nos processus du contrôle qualité à l’introduction sur la monoplace en passant par la phase de conception et de production."

Frustré mais tout de même optimiste après sa 14e place à Budapest, Esteban Ocon assure que Renault a "ciblé un domaine clair sur lequel travailler". Reste à récolter les fruits de ce travail dès que possible.

"Nous avons appris beaucoup de choses sur les premières courses de la saison", insiste le Français. "Nous savons que nous avons beaucoup progressé, mais nous sommes également conscients qu’il y a des aspects que nous devons mieux maîtriser et améliorer. Le potentiel est là, il faut seulement tirer la quintessence de ces petits détails pour maximiser notre ensemble. J’entends bien marquer plus de points sur les prochaines épreuves et je suis sûr que nous pouvons y arriver. Nous avons des nouveautés à essayer, donc nous verrons leur apport pour tirer pleinement profit de notre package."