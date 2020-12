Le président de Renault F1 va bientôt quitter son poste

Jérôme Stoll, 66 ans, a rejoint Renault en 1980 et occupé différents postes au sein de la compagnie au fur et à mesure de son ascension dans la hiérarchie. Il est devenu, chez Renault Sport, le principal lien entre l'équipe de course à Enstone ainsi que le département moteur de Viry-Châtillon et la maison-mère.

Stoll aurait déjà dû partir fin 2018, cependant son remplaçant Thierry Koskas a quitté l'entreprise peu après l'annonce, et Stoll a alors choisi de poursuivre sa mission deux années supplémentaires. L'année 2020 a été décisive dans le maintien d'un programme en Formule 1, sous le nom d'Alpine, dans le cadre des négociations sur les Accords Concorde. Stoll supervisait également toutes les activités sportives de Renault, et notamment la Formule E.

"Ces cinq années en tant que président de Renault Sport Racing ont été très intenses", a-t-il déclaré. "Relever le défi de reconstruire une équipe de F1 est difficile, cela demande du temps, un engagement et une détermination sans faille. Un premier pas a été fait avec une équipe et des pilotes que nous pouvons maintenant voir sur le podium. Je suis conscient du privilège de pouvoir participer à tous ces changements et à tous nos progrès."

"Le sport automobile, et plus encore la F1, c'est avant tout une aventure humaine, des rencontres, des liens qui se tissent, des joies, des déceptions et des récompenses inestimables. Un nouveau chapitre s'ouvre maintenant avec Alpine et je suis sûr que le meilleur est encore à venir. Je suis heureux et fier d'avoir participé à cette grande aventure avec des gens aussi formidables."

Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport, a insisté sur l'importance du rôle de Stoll. "Quel long chemin nous avons parcouru ensemble depuis le début du projet en juin 2015 jusqu'aux podiums de cette saison. La passion de Jérôme pour la compétition ainsi que sa loyauté envers les femmes et les hommes de l'équipe ont été d'une aide inestimable au fil des ans."

"Son soutien ainsi que sa vision stratégique nous ont permis de surmonter de nombreux obstacles et de faire avancer nos idées dans un environnement de plus en plus complexe. Aujourd'hui, une nouvelle aventure commence avec Alpine et l'équipe de F1 sera un atout majeur pour le développement de la marque."

Quant à Luca de Meo, le PDG de Renault, il ajoute : "Le lien de Jérôme avec l'entreprise et sa conviction que le sport automobile fait partie de l'ADN de la marque ont contribué au retour de Renault en Formule 1 en tant qu'équipe à part entière. Son expérience et son expertise, acquises au cours de sa carrière chez Renault, ont été des atouts essentiels dans la structuration et la progression de notre équipe de F1."

