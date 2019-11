Renault officialise l'arrivée de Pat Fry au département technique

L'équipe Renault F1 a annoncé le recrutement de Pat Fry pour renforcer son département technique à Enstone. Lorsqu'il sera au terme de ses actuels engagements contractuels, Fry, l'un des ingénieurs et gestionnaires d'équipes techniques les plus reconnus de la grille, pourra faire partie de l'équipe franco-anglaise dès le début de la saison 2020.

"Je me réjouis de pouvoir à nouveau travailler avec Pat", se réjouit Marcin Budkowski, directeur exécutif de Renault à Enstone. "Son arrivée au sein de l’écurie est une nouvelle étape dans la dynamique de construction et d’amélioration de notre structure. L’expérience, le talent et la détermination de Pat seront des atouts supplémentaires pour poursuivre notre démarche de progrès."Je suis enchanté d'être en mesure de travailler de nouveau avec Pat."

En début de week-end, Renault F1 Team avait annoncé une profonde réorganisation interne de son département technique. Pat Fry a été l'un des artisans des succès de Ferrari dans les années Schumacher, en qualité de directeur technique (2010-2014). Il a ensuite poursuivi sa carrière chez Manor Racing en 2016 et 2017, avant de passer chez McLaren, team où il avait déjà opéré entre 1993 et 2000. Son rôle chez McLaren était destiné à être de courte durée. Son principal fait d'armes au sein du team de Woking aura été de convaincre James Key de quitter Toro Rosso pour prendre la direction technique de McLaren.