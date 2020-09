Renault n'a pas cherché la performance en essais libres

Après avoir placé Daniel Ricciardo et Esteban Ocon aux quatrième et cinquième rangs du Grand Prix de Belgique à la régulière, Renault est de retour dans le ventre mou du classement lors des essais libres en Italie. Mais peut-être les apparences sont-elles trompeuses ! Si Ricciardo et Ocon se sont classés neuvième et quinzième pour l'un, douzième et onzième pour l'autre, des deux séances du jour, avec un déficit supérieur à une seconde et demie en EL2, les deux hommes s'accordent à dire que la R.S.20 n'a pas dévoilé l'étendue de son potentiel sur l'Autodromo Nazionale Monza.

"C’était une bonne journée et je suis très content de notre travail. Je me sentais déjà à l’aise en terminant neuvième des EL1, mais je savais que nous en avions encore sous le pied. Nous l’avons montré en EL2 même si notre tour a été supprimé pour non-respect des limites de la piste", déclare Ricciardo, qui avait tourné en 1'20"905 (ce qui l'aurait placé au troisième rang) en prenant une trajectoire un peu trop large dans la Parabolica.

"Je ne suis pas inquiet à ce sujet comme c’est un détail et que le vendredi sert à aller chercher les limites. Si nous ne les dépassons pas demain, nous répéterons ce temps et il devrait nous placer en bonne position. Nos longs relais étaient également positifs. Nous allons nous concentrer sur demain et faire en sorte que les choses comptent."

Ocon ajoute : "Ce n’est pas la journée la plus importante pour les chronos et je suis satisfait de la façon dont nous avons exécuté notre programme aujourd’hui. C’était très compliqué avec le trafic et l’aspiration, donc nous en avons appris un peu sur ce sujet avant les qualifications. Nous avons également appris sur les réglages entre les EL1 et les EL2 et j’ai senti que nous avions fait un bon pas en avant. Dans l’ensemble, c’était un vendredi assez classique. C’était plutôt bien de voir aussi que nos longs relais étaient réguliers. Il y a davantage à venir de notre part demain et j’ai hâte d’y être."

L'ingénieur de course Ciaron Pilbeam est plus catégorique quant au potentiel des Renault, évoquant un chrono "compétitif" de Ricciardo et utilisant le même adjectif pour qualifier les deux voitures. Une compétitivité qui sera nécessaire pour réitérer le superbe résultat obtenu à Monza en 2019 : quatrième et cinquième, comme le week-end dernier en Belgique.

